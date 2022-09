Galería de Siloé se reactivará parcialmente después de voraz incendio

La Alcaldía de Cali anunció que abrirá parcialmente algunas zonas de la galería de Siloé que no presentan un riesgo mayor después del incendio registrado el pasado domingo 4 de agosto.



“Entre esta semana y la próxima, lo que se está intentando es hacer una organización para revisar cómo se puede dar una apertura rápida en algunos espacios que no estén en riesgo, este proceso debe darse después de la declaratoria de calamidad”, destacó Liliana Sierra, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.



Precisamente, este martes la Alcaldía de Cali hizo una segunda declaratoria de calamidad pública, debido a que algunos espacios de la galería no pueden ser ocupados por las afectaciones que ocasionó el incendio.



Además, Jorge Iván Ospina informó que esta declaratoria se hizo con el fin de atender a aquellas personas que perdieron todo en este lugar.



La Administración Distrital encontró que son 56 personas damnificadas y 210 unidades productivas afectadas. La mayoría de estas personas se dedican al reciclaje, otras trabajan en el comercio y un tercer grupo son las personas que ocupaban los exteriores de la galería.



Es clave recordar que la plaza de mercado permanece cerrada para evitar accidentes por el colapso de estructuras. “Los estudios definieron que el predio está en inminente riesgo, ya hay un despeje de los comerciantes que estaban dentro del área de cubierta”, explicó el subsecretario de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo, Harrison Martínez.



Teniendo en cuenta que estas familias dependen económicamente de las actividades que realizan en este lugar, se propuso una reubicación temporal para aquellos que no pueden reactivar sus labores por el estado en el que quedaron algunas áreas después del voraz incendio.



“Iniciamos un proceso de concertación y de construcción para poder sacar delante nuestra plaza de mercado, y las actividades económicas que en ella se adelantan para ser productivos y hacer parte del desarrollo de la ciudad”, aseguró Donet Alzate Cárdenas, líder social de Siloé.