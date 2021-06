Fiscalía cita a interrogatorio a Jorge Iván Ospina por bloqueos y desmanes en Cali

Natalia Moreno Quintero

La Fiscalía General de la Nación citó al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a diligencia interrogatoria sobre los bloqueos y desmanes que han ocurrido en la ciudad en el marco de las concentraciones y movilizaciones por el paro nacional.



Así lo dio a conocer el ente acusador, que precisó que la diligencia se adelantará este miércoles con presencia de un abogado.



"Para mañana 30 de junio fue citado a la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina a diligencia de interrogatorio con apoderado para que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos 55 días", informó la Fiscalía a los medios de comunicación.

El Alcalde manifestó a El Tiempo que esta diligencia había sido programada para el pasado martes, 22 de junio, pero fue aplazada.



"Me parece lógico que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen lo que ha ocurrido en Colombia entera y en Cali. Me parece lógico que me convoquen a que dé mi declaración al respecto y me parece también lógico que se vaya hasta las últimas consecuencias. ¿Quién animó el bloqueo? ¿Cómo hubo premeditación para las acciones violentas? Desafortunadamente ¿por qué mueren personas? ¿Quiénes han violado los derechos humanos? Sí que es importante que esto se conozca", dijo.