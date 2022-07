Fin de la emergencia sanitaria: estos son los cambios para usuarios de la salud y empresas

A partir de hoy, ya no hay emergencia sanitaria en Colombia. Esta medida fue impuesta en marzo del 2020 por el presidente Iván Duque para responder a la pandemia con ayudas en salud y economía, las cuales llegan a su fin.



Una de las modificaciones, relacionadas con el sistema de salud que más preocupa a la población se refiere a la cobertura. Cerca de 2,5 millones de usuarios, a nivel nacional, que estaban afiliados al régimen contributivo y que perdieron sus trabajos por la pandemia ya no estarán amparados bajo la figura de ‘activo por emergencia’, que les permitía recibir la atención a pesar de no estar cotizando.



Para el caso de Nueva EPS, por ejemplo, son más de 420.000 usuarios en todo el país que serían desafiliados con el fin de la emergencia. El Valle del Cauca, con 38.000, es el tercer departamento con más usuarios en esta situación, de esta entidad.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Paula Acosta, le recomendó a las personas que tengan la capacidad económica de continuar en el régimen contributivo como independientes, pedir a las EPS los requisitos para hacer parte de esta modalidad. También indicó que quienes no tengan esta posibilidad deben solicitar la encuesta del Sisbén para ser afiliados al régimen subsidiado.



Existe una tercera opción que quedará vigente: la afiliación por Contribución Solidaria. Esta le permite a los núcleos familiares financiar una parte de la afiliación con recursos públicos, con aportes que van desde los $ 8000 a los $ 30.000 mensuales.



Asimismo, Claudia María Peláez, directora del Sisbén en Cali, comentó que alrededor de 70.000 personas, en la capital del Valle, quedarían excluidas del sistema contributivo desde hoy, por lo que los invitó a hacer el debido procedimiento para quedar cubiertos por el Sisbén.



“Queremos convocar a aquellas personas que hacen parte del régimen de salud subsidiado para que por favor soliciten la encuesta de metodología. Para ello tenemos diferentes puntos de atención en toda la ciudad”.



Otro de los cambios tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos, pues por la pandemia pasaron de 5400 unidades a más de 13.000 en todo el territorio nacional. Con la finalización de la emergencia, la asignación de las camas de cuidados intensivos ya no estará a cargo del Estado, sino que serán asignadas por las EPS en la que esté afiliado cada paciente.



Adicionalmente, los pacientes ya no podrán ser atendidos en cualquier puesto de salud por complicaciones relacionadas con el covid, sino que tendrán que dirigirse a sus respectivas EPS o a las instituciones de salud con las que estas tengan convenios.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional consideran que ya no es necesario mantener la emergencia, pues manifiestan que sus objetivos en el manejo de la pandemia se cumplieron, pero instaron a las personas a continuar atentas a su salud y no descuidarse ante el fin de la medida.

¿Qué subsidios se mantendrán?



El presidente de la República, Iván Duque, afirmó recientemente que el Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal continuarán siendo proporcionados a la población hasta el 2023. El primero asigna recursos a las familias más necesitadas y el segundo, a los empresarios que se han visto afectados económicamente por la pandemia.



Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, comentó que satisfactoriamente ya fue superada la primera fase de la crisis. “Ahora estamos en un proceso de recuperación económica en el cual es importante mantener una serie de apoyos para lograr que el tejido productivo pueda salir adelante y se pueda adecuar a la nueva realidad”.



El ejecutivo explicó que será importante estimular la generación del empleo, “por lo que es necesario mantener algunos subsidios y todas las líneas de créditos adicionales que se han dispuesto y que representan una serie de facilidades para el sector empresarial”.



Liliana Sierra, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, declaró que gracias al manejo de la situación económica, “Cali tiene un crecimiento económico del 5,8 %, en el primer trimestre del 2022, un repunte superior al que teníamos en la época de prepandemia, que era del 3,1 %”.



Por otra parte, uno de los subsidios que no continuará en funcionamiento es el de conectividad digital, que se entregaba a los trabajadores para que estos pudieran propiciar las condiciones necesarias en sus hogares para el teletrabajo. Este subsidio estaba reemplazando al pago por concepto de transporte que realizaban las empresas a sus trabajadores antes de la pandemia, el cual volverá a operar.



Asimismo, hay un auxilio económico adicional que dejará de entregarse. A las personas que perdieron su empleo durante la pandemia por Covid-19 y que habían hecho aportes en su caja de compensación familiar, al menos por un año, se les reconocía el subsidio de Protección al Cesante.



La Secretaria de Desarrollo Económico de Cali indicó que el sector empresarial y los gremios de trabajadores no tienen por qué alarmarse por el fin de estos beneficios ni de la emergencia sanitaria.