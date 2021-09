Estos son los 'Mercados Campesinos' que estarán este fin de semana en Cali

Durante este segundo semestre del año, muchos sectores continúan trabajando para la reactivación económica en sus labores. Uno de ellos son los 'Mercados Campesinos' o 'móviles', los cuales estarán al servicio de los caleños durante este fin de semana en distintos puntos de la ciudad.



Serán más de 10 puntos en los cuales los compradores encontrarán productos frescos, cultivados en las zonas rurales del departamento

"Estamos invitando a caleños y caleñas para que apoyemos a nuestros productores rurales, les compremos e impulsemos la reactivación de la economía. Comprar en estos mercados es de gran importancia para nuestra salud, ya que se ofrecen productos cultivados con tecnologías limpias y prácticas amigables con el medio ambiente. Los esperamos", dijo María Fernanda Santa, secretaria de Desarrollo Económico de Cali.

Estos serán los puntos donde estarán los mercados y su programación:



Mercado Campesino Asopro-orgánicos:

Sábado de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía en el parque de Palmetto (Carrera 50 con Calle 9B).



Mercado Campesino Mercadagro:

Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Organizado por la Asociación de Mujeres de La Montaña-Asomujeres en el kilómetro 25 de la vía al mar, Cali-Dagua.



Mercado Campesino Ecofeminisarte-Cultipaz:

Sábado de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. en las siguientes direcciones.

Calle 13C entre Carreras 42 y 43, barrio El Guabal (comuna 10).

Calle 3 con Carrera 77, barrio Nápoles (comuna 18).

Calle 12 con Carrera 34, barrio Olímpico, zona verde de la comuna 10.



Mercado San Antonio:

Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en la Plazoleta del Higuerón o La Maseta.



Cuarto Mercado Agroecológico Rio Cauca:

Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Hogar Juvenil Campesino de El Hormiguero, vereda Cascajal, vía Cali–Jamundí. Organiza Asoprovicort.



Mercado de La Montaña:

Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el crucero San José del corregimiento Villa Carmelo.



Mercado Campesino Cuenca río Cali:

Sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en la Loma de La Cruz.



Mercado Campesino de Pance:

Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el pueblo de Pance. Organiza: Productores Para la Vida.



Mercado Campesino de Felidia:

Sábado y domingo de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en el parque central del corregimiento de Felidia.



Mercado Ecohuerteras:

Domingo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Centro Cultural del Corregimiento La Leonera.