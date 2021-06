Estos son los bloqueos viales en Cali este viernes

Valentina Rosero Moreno

En el marco de una nueva jornada de Paro Nacional, que ya completa 45 días, en Cali este viernes continúan los bloqueos en diferentes sectores de la ciudad.



De acuerdo con el reporte del Puesto de Mando Unificado, pese a que la Fuerza Pública ha levantado varios bloqueos, en la ciudad persisten los cierres viales en zonas donde hay presencia de manifestantes, mientras que en otras hay barricadas que restringen el tránsito vehicular.



Este es el reporte del estado actual de las vías de Cali, entregado por la Secretaría de Movilidad a las 6:10 a.m.:

Bloqueos:

Norte:



En la mañana de este viernes no hay novedad de bloqueos en los sectores de Sameco, Menga y Paso del Comercio.



Sur:



En la zona del sur de la ciudad no hay novedad de restricciones de tránsito vehicular. En la Calle 100 con carreras 13 y 16, así como en la Calle 5 con carreras 94 y 80 no hay bloqueos viales.



Oeste:



No hay bloqueos en el sector; en la zona de la Portada al Mar no hay cierres viales.



Oriente:



Hay presencia de escombros en los sectores de la Calle 36 con Carrera 39, Puente de los Mil Días, Diamante, Calipso y Puerto Rellena.



Hay bloqueo total en la Calle 70 con Carrea 7; en Juanchito no hay novedad de bloqueos.



Centro:



Este viernes no hay bloqueos en los sectores de la Loma de la Cruz y de La Luna.

Según el informe de la Secretaría de Movilidad, no hay novedad de cierres viales en las salidas al Aeropuerto.



Este jueves la Terminal de Transportes no está operando hacia Florida, Corinto y Miranda; el transporte de Cali a Yumbo está limitado hasta el parque principal.



