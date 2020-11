Álvaro José Carvajal Vidarte

El gerente de Empresas Municipales de Cali, Emcali, Juan Diego Flórez, se refirió este miércoles a la denuncia interpuesta por el abogado Élmer José Montaña, a propósito del contrato por $ 10.334 millones para la realización del alumbrado navideño.



Flórez dijo en el Facebook Live de El País que respeta la denuncia y que "cuando la Fiscalía nos requiera le aportaremos nuestro acervo jurídico, para poner a disposición de los órganos de control cualquier revisión".



Aseguró que Emcali sí es una empresa idónea para realizar el alumbrado porque "lo venía haciendo durante toda su vida" y que venía desarrollando "la interventoría del tema del alumbrado público".



"Quiero decir una cosa, de alguna u otra manera, tener la posibilidad de recuperar ese negocio para Emcali es algo muy bueno. Y sí somos idóneos para hacerlo".

Sobre la posibilidad de hacer una licitación pública para la realización del alumbrado navideño argumentó que no se hizo por la falta de tiempo.



"Los tiempos no nos dan, tampoco nos vamos a decir mentiras. No hay que rasgarse las vestiduras y decir lo que no es", aseguró.



Con respecto a las actividades de este año, aseguró que de unas se encargará Emcali y de otras la empresa Megaproyectos -con quien actualmente se tiene un contrato de concesión vigente-.



"No es la primera vez que se hace; en la primera administración se hizo durante cuatro años con ellos y el resultado fue bueno. Creemos que cumplimos el objetivo de llevar ese alumbrado a feliz término con la mejor disposición de recursos", puntualizó.

La denuncia interpuesta por el abogado Montaña se basa en que, presuntamente, en el contrato "se habrían violado los principios de selección objetiva, transparencia, economía y planeación".



A través de Twitter, el jurista recalcó que el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, deberá explicar por qué "motivaron con falsedades" el contrato sobre el alumbrado, adjudicado a Emcali.



Cabe recordar que el convenio se expidió el 22 de julio pasado e irá hasta el próximo 31 de diciembre. En él se plantea realizar la tradicional decoración de manera móvil, generar 522 empleos, tener 10 millones de luces y 56 vehículos para las caravanas.



Reviva aquí toda la entrevista con el gerente de Emcali, Juan Diego Flórez: