Crisis del MÍO: Alcaldía pagaría $228 mil millones en subsidios

La crisis financiera por la que atraviesa el MÍO no dejó de sentirse en octubre, mes en el que presentó una reducción del 55 % en la demanda a ese servicio, situación que podría replicarse al cierre del año al tratarse de una temporada en la que históricamente no hay tantos usuarios movilizándose en los buses.



Así lo aseguró el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, durante el debate realizado en el Concejo a propósito de las dificultades por la que atraviesa el sistema de transporte.



“Eso es una posibilidad, pese a que nos encontramos en una situación atípica como la que nos plantea la pandemia. En estos momentos tenemos 620 buses operando, sin contar una flota de 50 que tenemos de reserva”, recordó Ortiz.



Además, señaló que el Municipio no seguirá financiando la operación por kilómetro recorrido, por lo que buscará otras opciones de pago que pueden implicar una renegociación de los contratos con los operadores.



De acuerdo con el Presidente de Metrocali, esto se debe a los costos que debe asumir la Alcaldía al pagar $4300 de una tarifa técnica que hoy se ubica en $6500 por cada pasajero, que solo aporta $2200.



“Al año 2020 pagaremos $228.000 millones por el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda, FESDE, algo así como $25.000 millones mensuales a la operación; en esta Presidencia no lo seguiremos haciendo, no pagaremos más diferencial de tarifa por kilómetro recorrido en vacío”, explicó Ortiz.

Sin embargo, la concejal Diana Rojas afirmó que “la decisión de pagarle a los operadores por demanda mas no por kilómetro recorrido es muy grave, dado que todo sistema de transporte, independientemente de los problemas que tenga, debe concebirse como un servicio público que garantice el servicio tanto si el bus va lleno como si solo moviliza una persona”.



Además, agregó: “La ciudad avanzó en tener un plan de salvamento para el MÍO, pero este no puede medirse según los comportamientos que haya tenido durante la pandemia por covid, dado que es una situación por la que atraviesan todos los servicios públicos, cuya demanda ha caído bastante”.



A su vez, el cabildante Juan Martín Bravo aseguró que pese a que el Municipio ha girado a Metrocali $331.000 millones a través del Fesde, la prestación del servicio de transporte no ha mejorado. Esto, sin contar que para el 2021 se proyecta una inversión de $190.000 millones.



“Según lo proyectado en 2019, el MÍO requiere alrededor de 1300 buses operando para garantizar un buen servicio. Aquí debe aclararse qué va a pasar con el modelo de kilómetro recorrido y más si de los $2200 pesos que paga cada usuario, $1520 se destinan para los operadores, o sea casi el 70 %. Además, debe revisarse qué otras fuentes de financiamiento se van a buscar para sustentar el sistema”, indicó Bravo.



Frente a esto, el presidente del ente gestor del MÍO señaló que Metrocali no solo debe encargarse de la operación, sino que también buscar nuevas líneas de negocio en las estaciones para aumentar los ingresos.



“Por ejemplo, contar con espacios para locales comerciales que hagan que la gente se interese por estar dentro del sistema más allá de transportarse en él, dado que podrá hacer giros bancarios, estar en una peluquería, tomarse un café, etc. Con esta línea de negocio esperamos generar hasta $10.000 millones al año. Asimismo, proyectamos fortalecer la publicidad, que nos puede dar hasta $20.000 millones”.



A su vez, el concejal Roberto Ortiz que le preocupa que antes de la pandemia el MÍO alcanzaba a movilizar hasta 400.000 pasajeros diarios en promedio, cantidad que se ha reducido casi a la mitad en estos momentos. En consecuencia, el cabildante exhortó a las autoridades municipales a evitar que los usuarios terminen por movilizarse en el transporte informal de manera indefinida.



“Dado que el contrato con los operadores va hasta el 2040, entonces le esperan 20 años de sufrimiento a los caleños si seguimos inyectándole plata a un sistema que no es eficiente”, aseguró Ortiz.



Cabe recordar que a inicios de este año el MÍO contaba con 96 rutas activas, que en marzo bajaron a 80 (además de 5 para trabajadores de la salud) y después a 59. En estos momentos, en cambio, hay 73 rutas operando. Hoy fue reactivada la A17A, que operará en el sector de Bochalema de lunes a viernes, entre 6:00 a.m. y 8:00 p.m.

Millonaria demanda

Para el 22 de noviembre se establecería un acuerdo directo con la Union Temporal Recaudo Y Tecnología, Utrit, que instauró una demanda de arbitramiento contra Metrocali por $263.000 millones, suspendida desde el 27 de mayo.



“Con esa demanda ellos pretenden lograr un equilibrio financiero a través de la renegociación del contrato. Es por eso que hemos planteado que ellos solo manejen el recaudo y la tecnología, mientras nosotros nos encarguemos de las actividades accesorias, como la seguridad y el aseo”, explicó el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz.



Agregó que las pretensiones de la Utrit también se deben a la afectación sufrida por la crisis del MÍO, la cual les ha provocado un déficit de $20.000 millones.