Juan Felipe Delgado Rodriguez

El tradicional barrio San Antonio estará peatonalizado este sábado 7 de noviembre por una iniciativa promovida por los vecinos y la Alcaldía, que busca recuperar espacio público.



El evento 'Camina San Antonio', presentado este miércoles en la colina del barrio, "busca promover la movilidad peatonal para rescatar el uso del espacio público", manifestó Roy Alejandro Barreras, director de Planeación Municipal.

Las actividades que se realizarán en el marco de la iniciativa comenzarán sobre las 9:00 a.m., pero los cierren viales iniciarán a las 6:00 a.m. y van hasta las 12:00 de la noche.



"La idea es que la gente pueda disfrutar del barrio sin la competencia del vehículo particular. Tendremos actividades para las familias, una calle para las mascotas, exposiciones artísticas de mujeres en condición de discapacidad, muestras de teatro y tendremos un espacio para darle continuad al Petronio Álvarez con una actividad que se llama 'Urbama Pacífico'", declaró el funcionario.



De acuerdo con Roy Alejandro Barreras, director del Departamento Administrativo de Planeación, uno de los propósitos de esta actividad es atender "dos enfermedades" que tiene la ciudad.

Además, la Secretaría se Turismo anunció que estará acompañando esta iniciativa con un recorrido turístico con un enfoque religioso, mientras la Secretaría de Deporte estará presente en varios puntos del barrio para ofrecer actividades lúdicas para las familias.



"La Secretaría de Salud hará presencia para realizar un acompañamiento que consiste en supervisar que todos los asistentes cumplan con las medidas de bioseguridad y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana estará presente para realizar actividades en murales que servirán para transmitir mensajes de cultura ciudadana", manifestó Barreras.



Adicionalmente, habrá una muestra gastronómica en la colina, bajo un formato picnic para que la gente pueda disfrutar del espacio público.



Los asistentes podrán escanear un código QR que les dará acceso al mapa que contiene la distribución y horarios de las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el marco de esta iniciativa.



William Vallejo, secretario de Movilidad, dijo que durante el sábado cse cambiará el sentido vial de la Carrera 4, quedando de circulación exclusiva entre la Calle 2 y la Carrera 2, en sentido oriente occidente; es decir, subiendo hacia la la Avenida Circunvalar.



"El día del evento vamos a implementar un plan de semáforos, especialmente en la intersección de la Carrera 4 con Calle 2, el cual estará operando todo el día", señaló.



Vallejo comentó que 13 agentes de tránsito estarán en el sector para el monitoreo de los diferentes puntos de acceso y garantizar que los conductores se estacionen en el perímetro.



La recomendación de la Alcaldía es que las personas que quieran participar de las actividades usen el transporte público para acceder al barrio.

"Una de las enfermedades que tenemos es el déficit de espacio público que tiene Cali y la otra es el 'carrocentrismo', que no es más que el elevado valor cultural que se le da al carro particular en la ciudad", agregó Barreras.



Dijo que en Cali solo el 18% de los habitantes tiene carro particular, pero ocupan el 83% del espacio público.