Pico y cédula en Cali para el martes 30 de marzo de 2021

Natalia Moreno Quintero

La medida del 'pico y cédula' habilita este martes a las cédulas terminadas en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) para acudir a establecimientos de comercio o entidades bancarias.



Esta medida restrictiva, establecida por la Alcaldía de Cali, rige desde el pasado viernes 26 de marzo y durante toda la Semana Santa hasta el lunes 5 de abril.



Así quedó establecido en el decreto 4112.010.20.0155 de 2021, en el que se especifica que el 'pico y cédula' no aplica para acceder a restaurantes, hoteles y/o establecimiento similares.



Es importante mencionar que el toque de queda, también determinado a través del mencionado decreto, no rige este martes y será retomado el miércoles en el mismo horario, de 10:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Desde el miércoles aplicará cada día hasta el domingo 4 de abril.

El 'pico y cédula' regula el acceso a servicios y tramites notariales, bancarios, financieros (tales como casas de cambio, giros) y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultanea de dos o más personas.



Están exentos los profesionales de la salud, quienes prestan apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o a enfermos con tratamientos especiales que requieren de acompañamiento para realizar actividades o trámites.