Hay 30 mil vacunas anticovid-19 para mayores de 70 años en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Al menos 30.000 vacunas están disponibles en las IPS, EPS y los cuatro megacentros de Cali para agilizar la inmunización contra el Covid-19 de los adultos mayores de 70 años.



Así lo aseguró la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, quien estima que durante las próximas jornadas se podrá aumentar la cobertura de vacunación de esta población priorizada durante esta etapa, luego que durante el fin de semana se aplicaran 17.148 dosis en los megacentros ubicados en el estadio olímpico Pascual Guerrero, el coliseo María Isabel Urrutia y los almacenes La 14 de Calima y La 14 de la Avenida Pasoancho.



“Todos los adultos mayores de 70 años, de cualquier EPS sin importar si es de régimen contributivo o subisidiado, pueden ir a los megacentros a vacunarse. No se requiere tener una cita previa ni haber sido contactado por su EPS, solo se necesita tener más de 70 años”, explicó la funcionaria.



En caso de tener la intención de vacunarse, pero no haber sido contactado por su EPS todavía, Torres indicó que hay opciones: “Puede llamar a su EPS para postularse, diciendo que no le han contactado y se quiere vacunar. Otra opción es llamar al 4865555, extensión 1, para que también le ayuden con la agenda de su cita. También puede ir a la IPS de su EPS; o pueden acudir a los megacentros para que lo vacunen sin cita previa”, afirmó.

Lea también: ¿Por qué preocuparse por el covid-19 en esta Semana Santa?, vea las razones



Actualmente también se están suministrando las segundas dosis de Sinovac a adultos mayores de 80 años que residen en hogares geriátricos, quienes fueron los primeros en vacunarse.

Mayores de 60 años deben esperar



Aunque entre buena parte de las personas que son mayores de 60 y menores de 70 años hay inquietud, voluntad e, incluso, ansias de recibir la vacuna, este grupo etario deberá esperar su turno unas semanas más.



Esto se debe a que, por directriz del Gobierno Nacional, la población priorizada para recibir el biológico actualmente solo son las personas que tienen 70 o más años.



“Las fases las establece el Ministerio de Salud, entonces cuando desde Bogotá se dé la directriz pasaremos a la población que tiene más de 60 años”, indicó la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres.



Cabe anotar que en Cali hay 283.196 personas que tienen entre 60 y 79 años y deben ser inmunizadas en la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación, durante este año.

Vacunación casa a casa



Entre los adultos mayores del régimen subsidiado ha habido una menor adherencia al proceso de vacunación, por lo cual se ha implementado una estrategia de llevar los biológicos hasta las casas de quienes, por distintas razones, no se pueden desplazar hasta un megacentro o una IPS a aplicarse el biológico.



“Las ESE tienen esta estrategia de ‘Vacuna al Barrio’, sobre todo para personas con alguna discapacidad. Durante este fin de semana estuvimos en la Comuna 20 porque la gente, con la crisis por lluvias, no pensaba en vacunación. Esta estrategia seguirá”, afirmó Torres.



En caso de requerir que la vacuna le sea aplicada en su vivienda, puede reportarlo a la línea 4865555, opción 1.

A actualizar datos



Cerca del 50 % de los adultos mayores del Departamento tiene sus datos de contacto desactualizados en los registros de su Empresa Promotora de Salud, EPS, lo que dificulta su ubicación para recibir las vacunas.



Así las cosas, es necesario recurrir a los portales oficiales de las EPS para actualizar la información de contacto y estar en el radar de dichas entidades para el agendamiento oportuno.



En ese sentido, en la página web de la Alcaldía de Cali (www.cali.gov.co/158784) se habilitaron varios ‘links’ a través de los cuales puede poner al día su información de contacto en empresas aseguradoras como Coomeva, Asmet Salud, Emssanar, Grupo Sura, Nueva EPS, SOS, EPS Indígena Mallanas, Salud Total, Comfenalco Valle y EPS Sanitas.



De otra parte, en caso de tener 70 años o más, puede comunicarse a la línea 4865555, opción 1, en donde funcionarios de la Secretaría de Salud podrán ayudarle a actualizar sus datos de contacto y agendar una cita.

Megacentros, listos y sin agenda



Los cuatro megacentros de la ciudad se encuentran habilitados para recibir únicamente a los adultos mayores de 70 años que quieran recibir su vacuna contra el Covid-19.



Tanto al Estadio como al coliseo María Isabel Urrutia, al igual que a los almacenes La 14 de Calima y Pasoancho se puede acudir sin cita previa para recibir la vacuna. Diariamente en cada uno de estos espacios se aplican, en promedio, entre 500 y 1000 vacunas.



Hasta mañana, 31 de marzo, el proceso de inmunización será entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.; mientras que del 1 al 4 de abril se aplicarán vacunas desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.



Recuerde que solo se permite un acompañante por persona, únicamente en caso de ser necesario o de que quien se vaya a vacunar requiera asistencia. A los megacentros se debe acudir con tapabocas, guardar el distanciamiento social y evitar hablar con desconocidos para evitar riesgos.