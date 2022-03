Estatua de Sebastián de Belalcázar: ¿qué dice la Alcaldía sobre su regreso?

Después de casi un año de que la estatua de Sebastián de Belalcázar fuera derribada de su tradicional pedestal, aún no ha sido reinstalada, por lo que la Personería de Cali se pronunció y pidió celeridad en el proceso.



De hecho, ayer la entidad emitió una acción preventiva en contra de la Administración Municipal en donde manifestó que este monumento debe estar listo en el menor tiempo posible, para así dar respuesta a las inconformidades de la ciudadanía ante las demoras en la reinstalación.



“Se encontró que desde el pasado 3 de diciembre del 2021 ya se había informado por parte del contratista restaurador la finalización del trabajo, el cual fue recibido por funcionarios de la Alcaldía el 30 de diciembre del 2021, pero a la fecha no ha sido reinstalada. Por lo que, la entidad no encuentra justificación para que el Distrito no haya procedido con la instalación de este bien patrimonial”, dicta el documento que oficializa la medida impuesta por la Personería.



Se debe recordar que este monumento fue derribado por los indígenas Misak durante el estallido del Paro Nacional el 28 de abril del 2021, hechos que hicieron necesaria una inversión de $280 millones, por parte de la aseguradora, para poder reparar los daños ocasionados.



“En garantía de los derechos de los caleños, la preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es fundamental y una obligación a cargo del Distrito, por eso desde la Personería instamos a la Administración para que gestione de manera inmediata la reinstalación de la estatua de Sebastián de Belalcázar, en atención a sus cualidades y valores de carácter cultural que representa para los habitantes en el ámbito local, nacional e internacional”, dijo Harold Cortés, personero de Cali.



Ante estas demoras, el concejal Juan Martín Bravo expresó su inconformismo y dijo que es una “desfachatez” que luego de casi un año se siga dilatando este proceso.



“La Administración Municipal no puede tomar una postura política e ideológica, porque indiscutiblemente con la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar se hizo política y están haciendo política con ello, además está la Alcaldía mostrando su sesgo ideológico y la historia no podemos cambiarla”, aseveró Bravo.

A su turno, el también cabildante Roberto Rodríguez celebró la acción de la Personería y reveló que “se convocará a un cabildo abierto al lado del pedestal, en donde se invitaría a todas las personalidades para que desde allí se le exija al alcalde y a todas las autoridades correspondientes que instalen nuevamente el monumento de Belalcázar en su pedestal”.

¿Cuándo regresará la estatua?



Ante esta situación el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, aseguró que aún no hay una fecha exacta para la reinstalación de la estatua, pero que “no se demorará tanto porque ya se están haciendo los últimos ajustes”.



“Belalcázar ha surtido el trámite de restauración, un proceso que inició pidiéndole a la aseguradora que se encargara de cubrir todos los gastos, comenzó el proceso de restauración y ahora estamos en la etapa de adecuación de los trámites logísticos que nos permitan que ese regreso se dé con todas las condiciones de seguridad y que no vuelva a ser vandalizado”, indicó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de Cali, Leonardo Medina, señaló que “nunca se ha negado que el monumento vaya a volver a su pedestal original e incluso el alcalde ha manifestado que regresará”.



Por lo que, actualmente están construyendo una respuesta formal a la Personería Distrital, proceso para el que cuentan con un plazo hasta el próximo miércoles para ser entregada.



En lo corrido del año la Administración Municipal ha tenido alrededor de tres mesas de trabajo con la Personería y “en ellas ha quedado suficientemente clara nuestra posición: respeto al patrimonio y al ordenamiento legal con respecto al mismo”, puntualizó Medina.

Nuevos monumentos



Para el concejal Juan Martín Bravo “es de suma importancia que la estatua de Sebastián de Belalcázar vuelva a su espacio original, pero que también se abra un nuevo sitio para la reivindicación y representación de otros actores de este proceso histórico”.



El secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, dijo que “sigue firme la idea de tener dos nuevos monumentos en el lugar, se han realizado ya varias reuniones y mesas de trabajo con comunidad afro e indígena, porque queremos que esto sea bajo procesos de concertación y de construcción colectiva”.