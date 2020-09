Estatua de Sebastián de Belalcázar de Cali fue tapada con una tela blanca

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La icónica estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada en el oeste de Cali, amaneció tapada, este lunes, con una tela blanca puesta por la Alcaldía con el objetivo de construir una reflexión sobre lo que representa.



"Este manto significa que está abierta la discusión, que hay muchas preguntas e inquietudes", dijo José Darwin Lenis Mejía, secretario de Cultura.



El manto fue puesto en la noche de este domingo, luego de que en Popayán, Cauca, un grupo de indígenas derribó, el pasado miércoles, el monumento que hay en esa ciudad en honor al conquistador español.



Por otra parte, en las últimas horas, ha circulado una imagen que insta a los ciudadanos a congregarse este lunes 21 de septiembre a las 3:00 p.m. para tumbar la estatua del fundador de la capital del Valle del Cauca.



En consecuencia, las autoridades adelantaron una rueda de prensa desde el espacio donde está ubicada la estatua en Cali. Desde allí exhortaron a la ciudadanía a construir una conversación para resignificar el monumento de Belalcázar.

Para Lenis, se debe plantear un debate "sobre si debe permanecer o no (la estatua), dado que algunas ciudadanías reclaman espacios de representación donde no se sienten incluidos".



El secretario de Cultura planteó, incluso, la posibilidad de trasladar el monumento a un centro de memoria con base en el análisis que arroje la discusión ciudadana.



También puso en consideración la opción de ubicar nuevos monumentos, alrededor de la estatua cuestionada, "que hagan un entorno más diverso".



Sobre la tela blanca que cubre la estatua fueron escritos algunos mensajes como "memoria colectiva", "verdad", "etnicidad", "cultura" y "no más racismo".



Acerca de los presuntos actos vandálicos que se están convocado contra la estatua en Cali, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, expuso que "muchas personas que le tienen afecto, seguramente, estarán pendientes de lo que pase".



En diferentes partes del mundo se vienen planteando debates sobre las estatuas y monumentos en la actualidad, pues muchos consideran cuestionable el actuar de los personajes exaltados en el pasado.