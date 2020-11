Álvaro José Carvajal Vidarte

Ante el riesgo de cierre de la clínica 'Unidos por la vida', especializada en tratamiento de personas con covid-19, las autoridades municipales están haciendo "todas las gestiones pertinentes" para evitar que el centro asistencial deje de funcionar.



Así lo dijo este sábado la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, a propósito de la alerta surgida desde el Concejo de la ciudad.



"La clínica 'Unidos por la vida' está en comodato con Saludcoop desde inicios de la pandemia y tiene fecha de terminación el 24 de noviembre; sin embargo estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para prorrogar el convenio", dijo la titular de la cartera.



Torres agregó que "en las condiciones y en medio de la pandemia, no es pertinente disminuir la cantidad de Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, en la ciudad".



La secretaria añadió que la administración está haciendo acompañamiento a la Red de Salud Oriente, encargada de la administración de la clínica, para garantizar el funcionamiento y sostenimiento del centro asistencial.

La clínica 'Unidos por la vida' fue abierta el pasado 6 de julio y que opera en las instalaciones de la antigua sede de Saludcoop del barrio Champagnat.

Falta de recursos

Este viernes, el concejal Fernando Tamayo alertó sobre la situación de la clínica en un debate hecho a Óscar Ipia López, gerente de la Red de Salud Oriente.



En dicho debate, el gerente Ipía manifestó que el centro asistencial cerraría el 24 de noviembre por el vencimiento del comodato con el agente liquidador de la EPS en liquidación y por falta de recursos de la ESE Oriente para sufragar los gastos de funcionamiento de este centro de salud.



"Dicha clínica ha incurrido en gastos de funcionamiento por $7.887 millones, mientras que la facturación radicada a la fecha suma apenas $2.207 y no han recibido el primer peso por la atención de pacientes covid-19 porque las cuentas apenas se pasaron en agosto y no tienen contratos sino cartas de compromiso de las EPS", reveló el concejal Fernando Tamayo, uno de los citantes al debate.

El gerente explicó que la clínica no es rentable porque la ocupación de las UCI en toda la ciudad no supera el 50 % y como en esas instalaciones no se pueden atender pacientes de otras patologías, no hay posibilidad de obtener recursos por otra vía diferente a los del covid.



El concejal precisó que si la Alcaldía de Cali quisiera adquirir las instalaciones donde actualmente funciona la clínica debe invertir $24.000 millones ($17.000 millones por reforzamiento estructural y $7.000 millones para la compra del lugar). Hacerla nueva costaría $28.000 millones, según cálculos de la ESE Oriente.



Hasta el boletín epidemiológico de este viernes, Cali sumaba un total de 67.784 casos de covid-19, de los 94.425 que suma el Valle del Cauca. De ese número han fallecido 2.068 pacientes, el 67,3 % del total de muertes por covid-19 en el departamento.