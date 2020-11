Álvaro José Carvajal Vidarte

Aunque este jueves el Ministro de Salud había indicado que a partir del próximo martes los bares de las ciudades de alta y moderada afectación deberán cerrar la medianoche, la medida permanece en estudio.



Así lo dio a conocer este viernes el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, en entrevista con Blu Radio.



"Es un tema en este momento en revisión. Como lo informó el señor ministro, la propuesta que está trabajándose. Yo preferiría esperar a que el tema esté en firme y lo anuncie el señor Presidente", indicó el funcionario a la emisora.



Moscoso indicó que la medida se evaluará este fin de semana, teniendo en cuenta el comportamiento ciudadano durante el puente festivo y los partidos de la Selección Colombia.



"Hay unas recomendaciones y yo creo que el tema va en lo que suceda este fin de semana, y el tema se da por el efecto que tenemos de un fin de semana largo, que se abre y se cierra con dos partidos muy importantes de la Selección Colombia. Desafortunadamente en los partidos que tuvimos en octubre tuvimos un aumento muy importante de casos", indicó el viceministro.



El funcionario aseguró que en ese momento se juntaron situaciones como los juegos de la selección, el puente festivo y la semana de receso, lo que provocó demasiadas aglomeraciones y reuniones familiares.



"Lo anterior llevó a no cumplimiento de medidas en diferentes sitios, dentro de ellos los bares, y se encontró que la ingesta de licor puede ser un efecto relajante de medidas", dijo Moscoso.



Sin embargo, recalcó que la medida de la regulación de horario de bares sigue "en evaluación".



"Es una propuesta más no es una decisión, que requiere muchos análisis, muchos temas, y en el momento que se tome el señor Presidente y el señor Ministro la informarán", resaltó.

Cali acumula 67.286 casos de covid-19 de los 93.527 que suma el Valle desde que llegó la pandemia a la región. A nivel nacional, el total de contagios suma 1.174.012.



Finalmente, recomendó a los colombianos que se tengan las precauciones necesarias durante este fin de semana para evitar que se pueda presentar un aumento de contagios.



"Quisiera llamarle la atención a los colombianos para este fin de semana, para este partido. No es malo ir a ver el partido, pero tenemos que verlo sin aglomeraciones. Hagamos unas reuniones pequeñas, de amigos; recordemos que no nos quitemos el tapabocas, que nos tenemos que lavar las manos; que si vamos a hacer reuniones de más de una familia lo tenemos que hacer en un espacio que lo permita", indicó.



Recordó que "no podemos que no podemos saltar y alegrarnos y abrazarnos y quitarnos el tapabocas para gritar más duro, esto genera riesgos, esto genera más contagios. Nuestra invitación es a ser prudentes y razonables".



Este jueves, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, había adelantado que los bares en los municipios de moderada y alta afectación de covid-19 en todo el país deberían cerrar a las 12:00 a.m. a partir del próximo martes 17 de noviembre.



Ruiz declaró desde Antioquia que las medidas para ese departamento se complementarían con "medida de limitación de bares desde las 12:00 a.m. a partir del día martes en todo el territorio nacional, para los municipios que tienen moderada y alta afectación".



La decisión generó polémica en ciudades como Cali, en la que el horario de cierre de este tipo de establecimientos está establecido a la 1:00 a.m. e incluso se ha solicitado que se extienda, ante las dificultades económicas que enfrenta este sector.



A nivel nacional el número de contagios llega a 1.174.012, desde que inició la emergencia sanitaria en el país. Sin embargo, los casos activos están disminuyendo y a la fecha se cuentan 56.254.