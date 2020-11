Álvaro José Carvajal Vidarte

Los bares en los municipios de moderada y alta afectación de covid-19 en todo el país deberán cerrar a las 12:00 a.m. a partir del próximo martes 17 de noviembre.



Así lo dio a conocer el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, este jueves desde Medellín, Antioquia, donde además socializó las medidas que tendrá el Valle de Aburrá durante este puente festivo.



Ruiz declaró que las medidas para Antioquia se complementarán con una "medida de limitación de bares desde las 12:00 a.m. a partir del día martes en todo el territorio nacional, para los municipios que tienen moderada y alta afectación".



Explicó que las medidas buscan, por encima de todo, proteger y evitar que se incrementen de manera exponencial los contagios.



"Queremos que la ciudadanía lo entienda como medidas de protección, donde buscamos reducir la velocidad del contagio, proteger a nuestra población y esperamos que todos seamos conscientes de la necesidad del autocuidado, de mantenernos siempre activos en el seguimiento de los protocolos de bioseguridad y de todas las acciones que nos impliquen reducir aquella velocidad", apuntó el funcionario.



Medidas para Antioquia

El ministro indicó que los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá tendrán unas medidas especiales orientadas a evitar alteraciones del orden público y aglomeraciones, a propósito del festivo y el partido Colombia - Uruguay.



Lo primero será la restricción de consumo de bebidas alcohólicas desde las 2:00 p.m. de este viernes 13 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del sábado 14.



Así mismo, habrá restricción de movilidad entre las 11:00 p.m. de este viernes hasta las 5:00 a.m. del sábado 14, con el fin de evitar accidentes de tránsito y eventos violentos.



Finalmente, se limitará el plan piloto de bares en la región restringiendo su funcionamiento hasta las 12:00 a.m. el sábado 14 y domingo 15 de noviembre.