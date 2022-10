En Cali se continuará exigiendo el Soat a los motociclistas: Secretaría de Movilidad

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, aclaró a los caleños que en la ciudad se seguirá exigiendo el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para los conductores de carro y motociclistas.



Este pronunciamiento desde la Secretaría de Movilidad de dio luego de la protesta que realizaron los motociclistas durante la noche del miércoles, protesta que también se presentó en diferentes ciudades del país.



El secretario de Movilidad manifestó que, como lo dio a conocer el Ministerio de Transporte, el Gobierno está trabajando para darle una pronta solución a la problemática, sin embargo, aclaró que todavía no ha recibido ninguna orden para no seguir pidiendo el Soat.



"El Gobierno Nacional avanza en las estrategias para dar solución, tanto en la adquisición del seguro como en el valor que tiene la póliza. Desde el Ministerio no hemos recibido alguna determinación para no hacer el requerimiento de este documento", indicó el funcionario.



Asimismo, Vallejo le recordó a los caleños que los puntos de venta del Soat continúan habilitados. "Tenemos una línea habilitada para que los ciudadanos puedan dar a conocer cualquier problemática con la adquisición del seguro obligatorio. Por ser un documento de ley, seguirá siendo requerido", añadió.



Cabe mencionar que el teléfono para denunciar sobre la no venta del Soat en Cali es 310 347 58 62.