Unimetro normaliza su operación luego de lío por pólizas de buses del MÍO

Metrocali confirmó que el concesionario Unimetro podrá seguir operando después de que renovara, por un año más, sus pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.



Estos seguros se vencieron el pasado miércoles, por lo que en la mañana de este jueves no se programaron buses de este concesionario, sin embargo, esto se solucionó en horas de la tarde.



“Sin estas pólizas ajustadas y aprobadas, el concesionario tenía imposibilidad de ejecutar el contrato, por esa razón no se programaron los buses”, manifestó el gerente de Metrocali, Oscar Javier Ortiz.



La entidad explicó que este seguro es el que cubre los riesgos que se pueden presentar en el día a día durante la operación. Un ejemplo de ello son las lesiones en los accidentes de tránsito.



“Estas pólizas, por lo general, se constituyen al inicio del contrato para toda la vigencia de este. Pero, en contratos de concesión, la ley da la posibilidad de que se presenten por periodos cortos de tiempo y así lo ha venido haciendo Unimetro.



Ellos debieron presentar la renovación de la compañía de seguros con una antelación de tres meses a su vencimiento, es decir, el 12 de julio pasado, y no lo hicieron”, sostuvo Ortiz.



A pesar de esto, el gerente de Unimetro afirmó que la suspensión en las operaciones por parte de Metrocali fue una decisión arbitraria.



“Nosotros veníamos trabajando de la mano con la aseguradora para la renovación de las pólizas. Se vencieron ayer (el miércoles) e inmediatamente le enviamos a Metrocali los comprobantes de que habían sido renovadas, pero ellos nos respondieron a las 10 de la noche que estas no habían sido aprobadas, que las vigencias no correspondían al contrato. Nosotros, tras una revisión con Seguros del Estado, vimos que sí se cumplen con todas las vigencias que se deben tener”, comentó Néstor Raúl Trochez, gerente de Unimetro.



El directivo declaró que si había dudas sobre el tema Metrocali debió comunicarse con el concesionario para discutirlo y no suspender, de inmediato, sus operaciones, lo que generó revuelo entre los conductores, concejales y la ciudadanía en general.