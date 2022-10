El Valle, entre los departamentos con más quejas por atención en salud a nivel nacional

La Superintendencia Nacional de Salud manifestó ayer, en una jornada de ‘Diálogo con la Supersalud’ realizada en Cali, que el Valle del Cauca es el tercer departamento del país con mayor número de quejas e inconformismo de los usuarios en el 2022.



“Nuestro propósito es proteger el derecho a la salud de las personas de este territorio. Este no está siendo reconocido de la manera en la que debería y en el Valle del Cauca se vienen presentando numerosas peticiones, quejas y reclamos tanto en las entidades del régimen contributivo como del subsidiado”, expuso el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López.



La tasa de quejas del Valle por 10 mil usuarios equivale al 20 % del total de reclamos que se realizan en Colombia, y solo se ubica por detrás de Bogotá y Antioquia.



El ranking de las cinco entidades que hacen parte del régimen contributivo en el departamento con mayor inconformismo de sus usuarios son: Coosalud, Famisanar, Servicio Occidental de Salud (SOS), Salud Total y Nueva EPS.



Por otro lado, en el régimen subsidiado, las cuatro empresas con más quejas son: Emssanar (cuya tasa de reclamos por 10 mil usuarios casi duplica a las otras entidades), Nueva EPS, Coosalud y Asmet Salud.



“Esto marca una tendencia en la que hay que revisar el nivel de cumplimiento de estas entidades, porque no solo están para afiliar a las personas, tienen que corresponder en la atención para los enfermos y en la prevención para los usuarios sanos”, agregó el Superintendente.



En la jornada realizada ayer también hubo presencia de las secretarías de Salud Distrital y Departamental, así como de representantes de las EPS, las Empresas Sociales del Estado (ESE), usuarios de salud y veedores.