Álvaro José Carvajal Vidarte

Después de tres semanas de volver a abrir sus puertas y empezar a vender licor, con la restricción del baile, los establecimientos nocturnos de Cali advierten que la reactivación de este sector aún es lenta.



Aunque se recuperaron 70.000 empleos en la ciudad, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, para este sector la reactivación bajo el piloto que se está implementando y está vigente hasta el 30 de octubre está generando pérdidas. Miembros de este gremio argumentan que medidas como el horario de funcionamiento hasta la 1:00 a.m. y la prohibición del baile no son favorables.



Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos, Asonod, resaltó que el horario con el que están trabajando actualmente estos negocios resulta poco favorable y está golpeando sus finanzas.



“La 1:00 a.m. es un horario que no es interesante, no es atractivo ni para los dueños de establecimientos, ni para la clientela; tenemos un rango de tiempo muy cortico, en el cual la venta está muy limitada. Esto no ha permitido que los negocios retomen su dinámica normal, porque en últimas lo que necesitamos es que el empleo empiece a despertar, pero con esas limitaciones todavía tenemos mucho por hacer para que vuelva el nivel de empleo que se traía”, indicó Vásquez.



Para Carlos Ospina, dueño del bar salsero La Topa Tolondra, las medidas establecidas desde que se dio luz verde para reabrir el establecimiento no han ayudado a generar ganancias.



“La reapertura ha sido bastante agridulce, por así decirlo. Estos días han sido muy duros porque no hemos llegado ni siquiera al aforo exigido por la Alcaldía y creo que la ampliación del horario hasta las 4:00 a.m. nos puede ayudar un poco, porque si bien llega poca gente y llega a las 11:00 p.m. u 11:30 p.m., tenerse que irse faltando 15 minutos para la 1:00 a.m. es muy complicado”, comentó Ospina.



Y añadió: “nosotros estamos manejando todas las cuestiones de bioseguridad para protección de la gente, pero la situación no es buena y esperamos que la Alcaldía amplíe el horario, porque estamos abriendo solamente para tener pérdidas”, aseguró.

A su vez, Walter Ruiz, propietario de la discoteca La Duboney, aseguró que su negocio tampoco ha alcanzado un punto de equilibrio.



“Me he tenido que reinventar y abrir desde las 4:00 p.m., pero no llega ni un alma. Estamos atendiendo unas 3 o 4 mesas, no más”, aseguró Ruiz.



Por otro lado, Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Bares en Colombia (Asobares), capítulo Valle, concordó en que las restricciones han restado velocidad a la recuperación del sector e, incluso, ha derivado en el cierre de algunos negocios.



“Los que empezaron con el ‘Agüelulo’ cerraron, como El Habanero. Eso ha pasado porque no les dan los costos para cubrir el arriendo y la nómina. El horario de rumba no les da para tener el negocio en pérdida; por eso hacemos estas solicitudes al Alcalde para que lo reconsidere”, explicó el dirigente.



Asimismo, comentó: “éramos más de 1.525 establecimientos nocturnos en el 2019, de los cuales 350 en los 6 meses de cuarentena se sacrificaron y quedamos alrededor de 1.050 negocios. De estos, solamente había un promedio de 400 establecimientos que alcanzaron a abrir, y ya hay por lo menos 150 o 100 negocios que han vuelto a cerrar”.

Desde el Concejo, el cabildante Juan Martín Bravo se unió a la petición de los empresarios de ampliar el horario de la rumba, aunque solo hasta las 3:00 a.m.

“El gremio aún no está listo para que se amplíe el horario”: Alcaldía

Ante las peticiones del gremio de establecimientos nocturnos, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, indicó que ampliar el horario para estos negocios “en este momento no es prudente”.



“Este fin de semana no va a haber ampliación del horario, pero de pronto para la segunda quincena de octubre, de acuerdo con el comportamiento de los establecimientos, lo evaluaremos”, dijo el funcionario.



El funcionario recordó que en las últimas horas siete discotecas fueron cerradas debido a que se encontró que incumplían con los protocolos de bioseguridad. Además de los sellamientos se impusieron multas por $936.000.

“Nosotros aún consideramos que el gremio no está todavía lo suficiente maduro para enfrentar un mayor horario. En los operativos que hemos venido efectuando hemos mostrado que no estamos preparados por varias circunstancias: abrir a mayor espacio y horario implica un mayor control que corremos el riesgo de no poder hacer porque la capacidad de la Policía y la Administración es limitada; segundo, aún la actividad sigue siendo piloto; y la tercera razón es que hay unos establecimientos de comercio nocturno que no han sido juiciosos con los protocolos de bioseguridad”, dijo Dranguet, quien señaló que, por el partido Colombia - Venezuela, este viernes se reforzarán los operativos en estos sitios.