Juan Felipe Delgado Rodriguez

Siete discotecas, en diferentes sectores de Cali, fueron cerradas por incumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.



De acuerdo al reporte de las autoridades, los establecimientos recibieron una multa, pues varios de ellos fueron sorprendidos con aglomeraciones de personas, entre otras faltas.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaria de Seguridad de Cali, manifestó que en estos negocios no realizaban la toma de temperatura ni contaban con medidas de desinfección al ingreso.

Puede leer: Cierran una discoteca y 14 negocios por incumplimiento de las normas de bioseguridad

"Se registraron aglomeraciones, no hubo toma de temperatura a la entrada, no se aplicó el debido proceso de desinfección de las áreas y no se garantizó el distanciamiento", apuntó.



Es preciso mencionar que el pasado fin de semana la Administración cerró, por aglomeraciones y por no cumplir con los protocolos, a una discoteca y 14 negocios, entre supermercados, almacenes y centros de entretenimiento para adultos.



El funcionario también señaló que debido a la indisciplina de estos establecimientos, la Alcaldía de Cali negó la solicitud de ampliar el horario de rumba hasta las 4:00 a.m.



Además, anunció que se van a llevar a cabo varios operativos de vigilancia y control este viernes 8 de octubre con el fin de garantizar el orden durante la transmisión del partido entre Colombia y Venezuela al interior de establecimientos públicos de la ciudad.

Cabe recordar que las discotecas que fueron cerradas recibieron una multa de 936.000 pesos por incumplir con las normas de bioseguridad.

En Cali se han registrado 50.236 casos positivos de covid-19 desde el inicio de la pandemia.