El robo de cableado, la razón detrás de los cierres de la Avenida Colombia

En lo corrido del 2022 el Túnel Mundialista ha tenido que cerrarse en cinco ocasiones, debido al hurto repetitivo del cableado eléctrico que garantiza su iluminación.



La situación no solo representa un caos para el tráfico y revela los problemas de inseguridad en el sector, sino que, además, implica un costo que debe asumir la ciudad. En lo corrido del año, esta situación ha demandado un presupuesto cercano a los $ 1000 millones para atender los constantes robos a la infraestructura.



El más reciente hecho se presentó el viernes anterior y generó un daño en en el fluido eléctrico del último tramo del túnel. Para solucionarlo se programó el cierre del lugar durante la noche de ayer y la madrugada de hoy.



De acuerdo con Jaime González, jefe de alumbrado público de la unidad de energía de Emcali, las labores de reposición tuvieron como punto de partida la identificación del total de metros de cable que fueron robados, y que alimentan las luminarias que van por el costado izquierdo del túnel.



Ramiro Ceballos, habitante de la Comuna Tres opinó que la infraestructura del Túnel Mundialista facilita el acceso al cableado de los habitantes de calle, que deambulan por la zona, quienes “aprovechan que la presencia de la autoridad es mínima para hacer este tipo de actos, que no requieren de cinco minutos sino de mucho más, sin que nadie haga nada”, cuestionó el ciudadano.



No obstante, las autoridades aseguraron que prevenir estos hechos es responsabilidad de todos, e invitaron a la comunidad para que “cuando vean a alguien caminando por el túnel llamen inmediatamente a la línea 123 o lo comuniquen a través de los diferentes canales con los que dispone la Alcaldía y que pueden ayudar a evitar un posible hurto”, resaltó el ingeniero Jaime González, jefe de alumbrado público de Emcali.



Algunas medidas adoptadas

Con el fin de mitigar los hurtos a la infraestructura eléctrica del Túnel Mundialista, la Administración Distrital ha implementado varias estrategias como la soldadura de luminarias, el sellado de las cajas de alumbrado público con lámina de alfajor y la instalación de concertina (alambre de púas) a lo largo de todo el lugar para evitar el acceso de terceros al cableado y a la tubería del mismo.



También se ha instalado en el túnel un sistema de cámaras de video vigilancia que son monitoreadas en un centro de control por parte de la Secretaría de Movilidad.



Además se considera la posibilidad de limitar el acceso a los espacios donde está el cableado, mediante la electrificación de esos lugares para que impida el ingreso de personas que no pertenecen a Emcali.



Otra estrategia propuesta es mejorar los canales de comunicación con la comunidad para que las denuncias aumenten.



Entre tanto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, “está solicitando apoyo a la secretaría de Seguridad y Justicia para que se realicen recorridos policiales constantes que ayuden a mitigar el hurto reiterativo de la infraestructura de alumbrado público”, dijo el director de esta entidad, Marco Aurelio Vera.



En respuesta, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, explicó que para responder a estas peticiones, se ha organizado un grupo interdisciplinario que trabaja en coordinación con la Policía Nacional.



El equipo está compuesto por cinco funcionarios de la Secretaría, pero va aumentando según el tipo de operativos que se desarrolle. “Esto ha permitido, de manera articulada con Emcali lograr la recuperación, en bodegas clandestinas del centro de la ciudad, de elementos que han sido hurtados de la infraestructura pública y que pretendían ser comercializados. En este caso participaron 16 personas de la Secretaría”, precisó Dranguet.



En cuanto a la vulnerabilidad de la zona en la que son tan frecuentes este tipo de hurtos, el Secretario aclaró que la problemática no recae como tal en el túnel, sino en el producto que se roban.



“Hay un mercado ilegal de este tipo de elementos al que también estamos haciendo vigilancia”. Hipótesis preliminares indican que detrás de los hurtos no solo estarían los habitantes de calle, sino una banda organizada dedicada al robo del cable del cobre.



Según el funcionario, por estos hurtos se han capturado a 16 personas en toda la ciudad, entre habitantes de calle y migrantes, 6 de ellas en el Túnel Mundialista.



En el 2021, por ejemplo, se reportaron 300 casos de robos y vandalismo, hechos que generaron un impacto financiero negativo, reflejado en pérdidas que alcanzaron los $ 10.000 millones.



Según datos de Emcali, entre enero y mayo de 2022, los hurtos ya habían dejado pérdidas de $ 1000 millones mensuales.