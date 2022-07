Detallan los 6 hallazgos fiscales en Emcali por más de $15.000 millones identificados por la Contraloría

La Contraloría General de la República detalló cuales fueron los 6 hallazgos fiscales identificados en Emcali por un valor de $15.306 millones que comprometen vigencias de los años 2019, 2020 y 2021.



Según la Contraloría, “en total se establecieron 67 hallazgos administrativos, de los cuales 6, como ya se mencionó, tienen carácter fiscal, 64 presunta incidencia disciplinaria, 1 posible connotación penal, 1 da inicio a indagación preliminar y 2 son con otras incidencias”.



Los hallazgos fiscales detectados tienen que ver con estado y funcionalidad de la nueva línea de aducción PTAP Río Cali, en cuantía de 7.158.171.806 pesos; la falta de amortización de anticipo en el contrato No. 1449 de 2019 – nueva línea de aducción PTAP Río Cali, en cuantía de 4.193.185.649 de pesos.



También el reconocimiento de tasas retributivas en la PTAR Cañaveralejo, en cuantía de 2.317.365.727,64 pesos; el pago de órdenes de compra sin soporte en el Acuerdo comercial 800-AC1593- 2019, en cuantía de 1.265.307.863 pesos; el pago por actividades contractuales no soportadas en el contrato No. 590 de 2019, en cuantía de 196.200.000 pesos y valores reconocidos en la liquidación unilateral del contrato No. 1215 de 2021, en cuantía de 176.621.004 pesos.



De otra parte se evidenció omisiones frente al seguimiento administrativo, jurídico, técnico y financiero que debía seguir la empresa, específicamente en aspectos relacionados con planeación al estructurar los procesos contractuales, permisos y licencias previas a la ejecución de contratos de obra, apropiación presupuestal y justificación de la necesidad y conveniencia de la contratación, idoneidad y selección objetiva.



Además, evidenciaron omisiones en otros aspectos relacionados con ítems no previstos, deficiencias en la supervisión, incumplimiento en la aprobación de los planes de trabajo, cronogramas, seguimiento y control de los avances físicos de obra, gestión documental de los expedientes contractuales e informes de supervisión y falta de seguimiento a los incumplimientos de los contratistas.



Hallazgo fiscal del estado y funcionalidad de la nueva línea de aducción PTAP Río Cali

El proyecto sobre la nueva línea de aducción PTAP Río Cali (San Antonio) tenía el propósito de abastecer dicha Planta de Tratamiento de Agua Potable, la cual surte 1,8 m3/s de agua potable a unos 700.000 habitantes de la ciudad.



Según la Contraloría, a abril de 2022, este proyecto se encontraba finalizado por vencimiento de términos y la las obras no fueron finalizadas.



Además, durante la visita técnica en marzo de 2022, la Contraloría evidenció que "las obras adelantadas se encuentran selladas, custodiadas e incompletas".



"Se evidencia que no existe conectividad en los tramos intervenidos, en razón a que aún no se han culminado las actividades de excavación a cielo abierto, excavación tunelizada, instalación de tuberías, construcción de estructura de concreto y demás obras anexas para la prestación del servicio", detallaron.



Para la Contraloría, "si bien es cierto que Emcali indica que su pretensión es continuar con su construcción, a mayo de 2022, no es un hecho cierto el desarrollo de un nuevo y posible proceso de contratación para la culminación de las obras, razón por la cual se desconocen los términos de culminación y puesta de servicio de la misma".



Es por esto que la Contraloría configura hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de 7.158.171.806,60 pesos.

Hallazgo fiscal por falta de amortización de anticipo en el contrato No. 1449 de 2019

El contrato No. 1449 de 2019 se refiere a la "construcción de la nueva línea de Aducción PTAP Río Cali (Barrio San Antonio), desde el sistema de bocatoma desarenador existente hasta la Planta de Potabilización Rio Cali".



Según la entidad de control fiscal, el contratante desembolsó al contratista la suma 6.175.937.194 pesos, por cuenta de un anticipo. Sin embargo, se encontró que durante la ejecución del contrato, el contratista solo amortizó del anticipo 1.982.751.545 pesos.



"El plazo de ejecución contractual se cumplió el 8 de febrero de 2022, sin el cumplimiento del objeto contractual y quedando una suma por amortizar del anticipo por valor de 4.193.185.649 pesos", informaron.



Para la Contraloría, esto se debe a "la falta de planificación de las obras dado que, como se determinó en la observación, hubo durante la ejecución contractual retrasos que conllevaron a la realización de actividades adicionales a cargo del contratista, como la campaña de geotécnica e ítems adicionales no previstos en el contrato, suspensiones y prórrogas que impidieron que la ejecución cumpliera su objeto en el término estipulado conllevando, a su vez, al incumplimiento del contratista para la amortización del anticipo".



Estos retrasos generaron que el contratista no decidiera firmar la suscripción del otrosí No. 2 y el término del contrato venciera, según la entidad, y sin la respectiva amortización del anticipo se genera un daño patrimonial.



Los retrasos y la posible afectación del equilibrio económico alegado por el contratista y negado por le entidad, según la entidad de control fiscal, "generaron que el contratista no decidiera firmar la suscripción del otrosí No, 2 y el término del contrato venciera y sin la respectiva amortización del anticipo por valor de 4.193.185.649 pesos, generando de esta manera un daño patrimonial".



Por lo anterior, la Contraloría configura hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de 4.193.185.649 pesos y con presunta incidencia disciplinaria.