El rifirrafe entre Ospina y el senador López por la polémica de sobrecostos en Emcali

La polémica que generó la denuncia de los millonarios sobrecostos en compra de televisores y sillas en las Empresas Municipales de Cali, Emcali, no solo trajo consigo la renuncia del gerente de la entidad, sino también una nueva discusión protagonizada por el alcalde Jorge Iván Ospina.



Luego de haber rechazado la situación denunciada por un grupo de concejales y de haber pedido "cuentas claras" por parte de Emcali, a través de sus redes sociales Ospina informó que Juan Diego Flórez había presentado su renuncia como gerente de la entidad de servicios públicos, un anuncio que, como era de esperarse, dio de qué hablar.



De hecho, uno de los primeros en referirse a la renuncia de Flórez fue el senador del Polo Democrático Alexander López, quien no solo indicó que era una decisión esperada, sino que también habló sobre la polémica y aseguró que en el interior de la compañía se estarían presentando más hechos de corrupción.



"El descaro del Gerente de Emcali no tiene límites, sin vergüenza, compraron un proyector por más de 700 millones, televisores en 43 millones de pesos y maquillaron las cifras para hacer un desfalco en el contrato No 500-CS-2039 de 2022 con Unión Temporal AMI 2022", escribió López haciendo referencia al contrato denunciado por los sobrecostos.



Pero el pronunciamiento del Senador no quedó ahí, sino que arremetió contra el Alcalde a quien cuestionó por la labor que ha desempeñado como mandatario de la ciudad y por la cual dijo que Ospina, así como los gerentes de las demás empresas públicas de la ciudad, también deberían renunciar.



"Alcalde Jorge Iván Ospina ¿y para cuando su renuncia después de todo el daño que usted le ha hecho a la ciudad? ¿Y para cuando la renuncia de todos los gerentes de la empresa que hacen parte de este desastre de corrupción?. Y no renunció, lo tumbamos todos los que denunciamos.", comentó López.



Ante esas declaraciones, el Alcalde no se quedó sin responder y le contestó al Senador que él no huye a los problemas. Además, aseguró que tal y como lo hizo con la pandemia y el estallido social que afectó a la ciudad, él también le hará frente a la polémica denuncia para buscar el esclarecimiento de lo ocurrido.



"Pues mi querido Senador. Si algo claro tengo es que no huyo a los problemas, a los graves temas que hemos vivido como sociedad (pandemia y estallido social ) y siempre orientado a construir tomando decisiones desde la evidencia. A diferencia de usted No huyo", escribió Ospina en su cuenta de Twitter.



Cabe recalcar que luego de las denuncias recibidas sobre los sobrecostos en la entidad de servicios públicos, la Fiscalía General informó que designó un equipo especial para investigar los presuntos hechos de corrupción en Emcali.