Escándalo en Emcali: denuncian millonarios sobrecostos en compra de televisores y sillas

En las últimas horas, el dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, denunció presuntas irregularidades en un contrato de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) celebrado con la Unión Temporal AMI, donde se evidencian sobrecostos en varios ítems.



Un ejemplo de estos sobrecostos está en un televisor de 55′' Smart LED, que fue cobrado por $42.897.987 millones de pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos $6 millones de pesos.



Otros de los ítems que presentan sobrecostos son: una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 está en el contrato en $17.968.474 millones de pesos, una estación de trabajo tipo administrador en $49.327.594 millones, un teléfono IP para estaciones de trabajo en $1.368.519 millones de pesos.



Lea aquí: Preocupación en Cali por escasez de medicamentos: reservas se agotarían en dos semanas

Irregularidades y sobrecostos en contrato de medición inteligente AMI de @EMCALIoficial: Televisor LED de 55" a $43 MILLONES cuando en el mercado no supera los $6 millones



¿Qué otros sobrecostos habrá detrás de este negociado que terminan pagando los usuarios? pic.twitter.com/OMaEstEhCm — Jhoni Trejos (@Jhonitrejos) September 20, 2022

Se trata del contrato 500-CS-2039 de 2022 entre Empresas Municipales de Cali y Unión Temporal AMI, el cual es un proceso de $215 mil millones de pesos.



"El proceso contractual se ajusta de tal manera que tratan de dejar a un único proponente, lo que pasó con Unión Temporal AMI, una empresa que acumula contratos en Emcali cercanos a los $200 mil millones de pesos y además es una compañía que en las denuncias a nivel nacional está relacionada como una de las articuladoras del cartel de las energías renovables", denunció Trejos en dialogo con Semana.



En este seguimiento, lograron identificar varias irregulares: "Organizan el proceso contractual que la participación sea un único proponente, además de los sobrecostos. Y este es un proceso muy importante para Emcali, que va hasta el 2028 y que tiene que ver con todo un tema que tiene el Gobierno Nacional dispuesto, se trata de la medición inteligente", añadió.



Además, aseguró que la única manera de que se conozcan estas irregularidades es por medio de la denuncia ciudadana, pues, afirma que los entes de control o el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no toman decisiones sobre las denuncias.



"Sabemos que hay gente al interior de Emcali que orquesta este tipo de contratos, esto no se da de manera libre, esto es un cartel de gente organizada. No hay acciones por parte del alcalde que es el presidente de la Junta Directiva, no hay ningún tipo de acción política o alguna toma de decisión. Al interior de Emcali, siguen las mismas personas adelantando este tipo de procesos. El alcalde protege a los funcionarios y los entes de control, uno ve que tampoco hacen nada a pesar de las denuncias", finalizó.



Por otro lado, el concejal Terry Hurtado se pronunció y aseguró este contrato "representa un sobrecosto de más de 1.000%. Le exigimos la gerente de Emcali que le de la cara a la ciudad y al Consejo de Cali para rendir cuentas sobre esta situación".



Por su parte, el gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, aseguró que el contrato ya lo firmó personalmente y que se ejecuta en siete años.



Al ser cuestionado sobre los sobrecostos, Flórez no respondió a las preguntas dónde lo cuestionaban y pedían explicación sobre el sobrecosto, y por su parte se excusó diciendo que con la empresa simplemente hizo un estudio de mercado. "Puede ser que el valor de ese ítem se lo haya puesto el oferente (la empresa Unión Temporal AMI) de mayor valor, pero hay otros de menor valor", indicó el gerente de Emcali en dialogo con La W. Sin embargo, en el contrato se evidencia que todos los ítems tienen sobrecostos.



Además, el gerente de Emcali dijo que estos costos sí eran "un descaro": "Entiendo que cuando usted compara el valor de un televisor comparado en un aparte con el valor que ofertó el señor, es un descaro, y me parece que tiene lógica", dijo.