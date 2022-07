El proyecto de ley que busca cambiar la razón de ser de los zoológicos en Colombia

Convertir a los zoológicos de Colombia en refugios de fauna y no de exhibición, ya sea a manera de entretenimiento y/o educación, es el objetivo del proyecto que presentó, el pasado 20 de julio, la senadora Andrea Padilla.



"Sabemos que los zoológicos en Colombia cumplen una función importante en la recepción de animales que, por culpa de seres humanos, no pueden ser reintroducidos a su hábitat natural. Lo que buscamos, entonces, es que se siga cumpliendo esta función, pero en espacios donde los animales puedan vivir entornos naturales y desarrollar sus capacidades y comportamientos naturales. Por supuesto, también planteamos que se apoyen los procesos de conservación de especies nativas (no exóticas) y educación para el respeto a la vida animal, pero sin sacrificar el bienestar de los individuos que, insisto, debe ser la prioridad", dijo la congresista.



Para el biólogo de la CVC, Gustavo Trujillo, la propuesta es contradictoria porque no solo “insta a que se vea a los zoológicos como si fueran maltratadores de la fauna silvestre”, sino que, además, “los motivos que presenta el proyecto de ley carecen de coherencia técnica y científica y se basa en aspectos filosóficos”.



De acuerdo con el profesional, a través de la Ley 1333, en el país existen ya directrices que indican el proceder que se debe dar a los animales que son víctimas de maltrato, abuso y tráfico, que son los que, según Padilla, deberían llegar a los zoológicos.



Actualmente, explicó Trujillo, en el país hay, en promedio, 20 Centros de Atención y Valoración de Fauna, dos de ellos ubicados en el departamento del Valle del Cauca, estos se encargan, justamente, de generar condiciones propicias para que la fauna silvestre que ha estado en contacto con las personas, por alguna razón, puedan retornar a su medio natural.



“Cuando no es posible liberar a estos animales se reubican en los jardines, zoológicos y refugios que hacen parte de la estrategia y están contemplados en la normativa. Sin embargo, el proyecto de ley de la senadora habla de la liberación de animales por parte de estos refugios de fauna, que se pretenden consolidar, cuando la Ley define que la tarea es competencia exclusiva de la autoridad ambiental”, aclaró el biólogo.



Por su parte, el concejal Terry Hurtado aseguró que sí se debe plantear una revisión al funcionamiento de los zoológicos, porque, desde su perspectiva, la mayoría no cumplen con las condiciones necesarias para mantener a los animales.



Si bien, “en Cali tenemos una excepción, porque el zoológico cumple estándares internacionales, esto no significa que no se puedan hacer observaciones. La mayoría de programas de conservación que se han emprendido desde estos lugares no son exitosos y lleva a que el cautiverio se naturalice, incluso en los más pequeños”, cuestionó el cabildante.

A quiénes beneficia el proyecto

El proyecto de ley beneficiaría, según la senadora, Andrea Padilla, a los animales, "quienes también sienten y sufren, son habitantes colombianos y merecen inversión estatal para la salvaguarda de sus intereses y de su bienestar. También beneficiaría a especies nativas que tendrían mayor inversión para su conservación, porque los refugios de fauna no podrían adquirir animales exóticos y porque el Estado asumiría su responsabilidad en la cofinanciación de los refugios de fauna".



Además: "El Estado es, legalmente el propietario de la fauna silvestre, su custodio. Sin embargo, no solo ha fallado en esta tarea, permitiendo que existan el tráfico y el comercio de animales, entre otros fenómenos ilegales, sino que ha descargado su obligación en particulares, llevando a los zoológicos a depender de la venta de boletería", criticó.