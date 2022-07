Así funciona 'AmbulApp', la aplicación para solicitar ambulancias en accidentes de tránsito

La Secretaría de Salud de Cali lanzó oficialmente este jueves la aplicación 'AmbulApp', una aplicación para solicitar el servicio de ambulancias en la ciudad de manera confiable y así evitar el uso indebido de otros canales de grupos de WhatsApp y vehículos piratas.



El lanzamiento de esta aplicación es necesaria, según la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, para "evitar que lleguen varias ambulancias a un mismo accidente. Una unidad móvil que está habilitada, que llegue de la manera más rápida y oportuna y que persona con trauma sea direccionada a la IPS más cercana”, precisó.



Según Torres, durante el año unos 4500 accidentes se han reportado al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, a través de distintas vías: la Línea 123, canales de sello, Whatsapp y números no oficiales, entre otros.



"Es momento de que rechacemos canales no oficiales. Competimos con sellos, números de Whatsapp y números no oficiales, que pagan incentivos por utilizarlos; pero nosotros cuidamos la vida", señaló la funcionaria.



Por su parte, el secretario (e) de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, manifestó que la aplicación buscaba concentrar la solicitud de ambulancias para accidentes de tránsito.



"Ya debemos acabar con esas épocas donde un accidentado generaba 10 ambulancias corriendo por toda la ciudad para atender un paciente. Eso nos ha generado accidentes, enfrentamientos, lesiones personales y por eso con esta aplicación vamos a mejorar el servicio. Cali es una ciudad líder en la prestación de servicios de salud y no podemos ser menos en la atención de urgencias", dijo Dranguet.

¿Cómo funciona?

La aplicación puede ser descargada desde móviles iOs y Android.



El primer paso es registrarse con algunos datos básicos. Cuando el ciudadano solicite el servicio, tiene que confirmar la ubicación del accidente en el mapa.



Inmediatamente, el usuario recibirá una llamada del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, en la que se le pedirán detalles de la situación que se esté presentando.



Luego a esto, en la aplicación se notificará qué ambulancia atenderá la emergencia (con su código SEM) y a qué IPS se dirigirá al sitio.