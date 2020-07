El nuevo bulevar de San Antonio y las otras obras que proyecta la Alcaldía de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Hace cinco meses el panorama de Cali frente al desarrollo de obras era muy distinto. La prolongación de la Avenida Circunvalar sería una prioridad, se habló incluso de soluciones viales y hasta de deprimidos en la Calle 5. También se proyectaron puentes en la Calle 100 con carreras 13 y 16 para mejorar la movilidad del sur, sin embargo, tras el azote de la pandemia por el covid el escenario cambió.



De hecho, hasta la Secretaría de Infraestructura cambió de titular luego de que Juan Diego Flórez, fuera designado como gerente de Emcali. Hoy, al frente de la misma, se encuentra María Eugenia Trujillo, una ingeniera civil de la Universidad del Cauca, quien asegura que terminará las megaobras pendientes, así como los proyectos de la pasada Alcaldía. Afirma con entusiasmo que su gran obra será un nuevo bulevar entre los barrios San Antonio y La Merced el cual se conectará con el bulevar del río. El tiempo y los recursos le darán o no la razón frente a sus aspiraciones.

Puede leer: Alcalde de Cali reitera que denunciará EPS por demora en la entrega de pruebas de covid-19

¿En su experiencia laboral qué obras relevantes ha desarrollado?

​

En la Sociedad Portuaria fui interventora de la entrada al muelle marítimo, ampliando la calzada en tres carriles. Esa obra lo recuerdo muy bien la inauguró el entonces presidente Álvaro Uribe. También reconstruí el edificio de Coomeva de la Avenida 6 Norte. Tengo experiencia en la contratación y temas de auditoria. He ejecutado obras, pero también he hecho interventoría y consultoría.

¿Cuéntenos cuál será la gran obra que le dejará a Cali tras su gestión?

​

La construcción del bulevar de San Antonio, es una propuesta muy interesante para los caleños, que se edificará en la Calle 5 desde la Carrera 10 hasta la Carrera 4 y se conectará con el Bulevar de la Avenida Colombia. Será un epicentro turístico que unirá el centro de la ciudad con los barrios San Antonio y San Cayetano, hasta El Peñón. Creo que será un proyecto menos costoso que el bulevar de la Avenida Colombia –cerca de $61.000 millones-. Al frente del edificio de Comfenalco quedará un gran bulevar de 400 metros por eso se llama bulevar San Antonio. Ese será el proyecto dinamizador, el proyecto emblemático de esta Alcaldía.

¿Cuál fue la tarea que le encomendó el alcalde Jorge Iván Ospina al usted asumir el cargo?

​

Llego con un Plan de Desarrollo ya estructurado, con una serie de megaproyectos que sacaremos adelante, como ya le conté la construcción del bulevar de San Antonio; el segundo proyecto es el ‘Plan Lazos’ que servirá para interconectar el Sur y el Norte con el Oriente y el Oeste. También hay un plan bicentenario que busca reconstruir 400 kilómetros de vías de Cali, se tocarán los corredores más importantes de cada comuna; por último, vamos a realizar los estudios de diseño y factibilidad para una vía alterna a Buenaventura.

¿Dentro del ‘Plan Lazos’ qué obras van a hacer?

​

La prolongación de la Av. Circunvalar desde la Carrera 83 -en Meléndez-, hasta la Carrera 122 –a la altura de Universidad San Buenaventura-; asimismo, la prolongación de la Av. Ciudad de Cali desde la Carrera 109 –en Valle del Lili- hasta la Carrera 168 –hasta el río Jamundí-. En el sentido Oriente – Oeste, ejecutaremos obras en la Carrera 80, la Avenida Circunvalar y la Calle 48. Este proyecto contempla intersecciones a desnivel.

“En Chipichape la idea es hacer un puente con rasgos icónicos para una vía como la Av. 6. Podría ser un puente atirantado con un mástil y cables tensores. No valdría más de $10.000 millones. Esta idea tiene que aprobarla el Alcalde".

Quizá de todas las obras que menciona la más ambiciosa y a la vez más complicada será la prolongación de la Av. Circunvalar. ¿Usted si alcanza a dejar esa obra culminada?

Es nuestro propósito.



La verdad veo ese proyecto muy difícil de realizar frente al panorama actual. Incluso, sin pandemia, mis jefes y compañeros me decían que en el mejor de los casos esa obra la verían culminada mis hijos en su edad adulta…



Estuvimos allá en las obras, actualmente se desarrollan algunos trabajos. Ese proyecto ha tenido sus tropiezos, pero queremos apostarle, por lo menos en el contrato previsto actualmente y que está en ejecución.

Si, hay una fase del proyecto que ya está contratada hasta la Calle 83 –sector de Meléndez-, pero de allí en adelante, hasta la Carrera 122 –Universidad San Buenaventura-, es la parte difícil….



Este año esperamos licitar la obra hasta la Calle 93. La pandemia nos está alargando un poco el tema de los recursos, pero la idea es hacer la licitación hasta la Carrera 93, después haremos la tercera fase hasta la Carrera 122. Es un reto. Ese es el gran proyecto que Cali necesita.

Otros de los proyectos que se planteaban al inicio de esta Alcaldía , eran los pasos en la Carrera 100 a la altura de las calles 13 y 16. Incluso una de ellas la financiaría la Gobernación del Valle.



Está contemplada en el plan de desarrollo la de la Carrera 100 con Calle 16. La otra obra se busca hacerla con la Gobernación del Valle.

Hablemos de ‘cañengos’ y específicamente del Parque Río Cali en su segunda fase –en la zona del CAM y el Paseo Bolívar- ¿cómo va?



No es ‘cañengo’.

Pero esta frenada, le digo cañengo porque avanza poco -tiene una demora de 5 años inició en septiembre de 2015 y debía entregarse en diciembre de ese mismo año.



Es un proyecto largo que va desde Bellas Artes, ya hay una zona construidas, los siguientes sectores a intervenir son: los paseos Bolívar y Ortíz, ya están contratados, están los recursos para ello. Aquí nos frena un poquito los hallazgos arqueológicos porque es una zona rica en vestigios. Sin embargo, el contrato va avanzando. Esa obra va en el 15 %.

¿Cuándo terminan esa obra?

​

Estimamos que en el próximo trimestre del 2021 aunque está complejo por el tema de los vestigios arqueológicos, no nos olvidemos de la experiencia del hundimiento de la Avenida Colombia.

¿Cuánto cuesta sacar adelante todo el paquete de obras que aspiran a construir?

​

Estamos haciendo los estudios. En el caso del proyecto del bulevar de San Antonio vamos a trabajar con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para hacer los estudios de factibilidad de primera fase; con eso hacemos los diseños definitivos en el 2021, allí nos dará un presupuesto real y lo mismo con el resto de obras. Nosotros tenemos proyecciones que todas costarían al menos $1,7 billones.

¿De dónde vamos a sacar ese dinero en medio de esta crisis por el covid?

​

Con recursos propios, la ayuda del Gobierno Nacional y con la Gobernación del Valle a través del Sistema General de Regalías.

¿De esa cifra cuánto aportaría el Municipio?

​

En tres años podríamos aportar entre $150.000 millones y $200.000 millones. Por Valorización tendríamos $300.000 millones. El resto es poner el sombrero.

¿La obra de rotonda a desnivel de Sameco sigue en píe?

​

Esa obra la financiará el Gobierno Nacional, así como el proyecto de la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali. Frente a esta última obra nosotros la vamos a entregar hasta la Carrera 109 –sector de Bochalema- este año, pero lo que corresponde a la vía hasta Jamundí la terminará en Gobierno.

El alcalde Ospina dijo que en su mandato una de sus prioridades sería culminar las Megaobras, una de ellas es el parque río Cali –Entre la Clínica de Los Remedios y la Torre de Cali- que está en el 99 % pero que no entregan.

​

Estoy aquí para resolver problemas y el compromiso es terminar esas obras. Es nuestra responsabilidad. Vamos a trabajar incansablemente para sacar adelante estos proyectos. Esa obra -la del Parque Río Cali fase uno- está prácticamente entregada, pero faltan detalles como el piso al final del puente curvo.

¿Cómo avanzan las obras que están ejecutando en el Sur?

​

Al llegar lo primero que hice fue visitar todas esas obras y quedé con los contratistas que íbamos a resolver juntos todas las dificultades. La idea es que las terminemos antes de culminar este año. Le hacemos seguimiento cada semana. La Prolongación de la Av. Ciudad de Cali, va en el 74 % ya el puente está hecho. La ampliación de la Cali –Jamundí va en el 78 %, falta adquirir el predio de un vivero, pero estamos en eso. La obra más adelanta es la vía a Pance que va en un 91 % esperamos entregarla el 19 de octubre.

¿Usted seguirá con el ‘bachetón’?

​

La idea es modificar ese concepto de ‘bacheo’, vamos a rehabilitar vías completamente, no solo tapar huecos. Es arreglar las vías desde la estructura no vamos a hacer obras superficiales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en la plaza de Mercado de Santa Elena, donde las losas de la vía se movían y por debajo habían lixiviados y esa vía se recuperó. No es tapar huecos sino arreglar las calles completamente.

Perfil

Nombre: María Eugenia Trujillo.

Formación Profesión: Ingeniera civil de la Universidad del Cauca especialista en Administración de Empresas de la Construcción de la Universidad del Valle y también tiene una especialización en Estudios y Evaluación del Impacto Ambiental de la Universidad Santiago de Cali.

Experiencia profesional: En su carrera profesional se ha desempeñado como secretaria de Infraestructura del municipio de Popayán entre enero de 2016 y agosto de 2017. Fue directora territorial Valle para el Instituto Nacional de Vías – Invias de 2012 a 2013. Además, estuvo como subgerente técnica y coordinadora operativa de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle S.A. Acuavalle, entre abril de 2003 y mayo de 2005.