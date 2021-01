Educación será clave para que los caleños se vacunen contra el covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Solo cuatro de cada 10 caleños aproximadamente están dispuestos a aplicarse la vacuna contra el covid. Así lo reveló esta semana el DANE en su más reciente encuesta Pulso Social, en el que uno de sus capítulos refiere los porcentajes de diferentes ciudades respecto a una pregunta que se le hizo a una población representativa: “En caso de que se encontrara disponible, ¿estaría usted interesado en aplicarse la vacuna contra el coronavirus?”.



La medición se hizo en 23 ciudades, con la capital vallecaucana como la que menos interesados tiene de participar del proceso de inmunización, incluso por debajo del promedio nacional, con un 57 % de los encuestados que dieron una respuesta positiva.



Ahora bien, ¿cómo hacer frente a esta reticencia que tiene parte de la población y que puede implicar un obstáculo para la campaña de vacunación que en Cali busca inocular a 900.000 habitantes?

Para Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, “existen muchos mitos y desconfianza por la rapidez en la aprobación, pero las vacunas pasaron por todas las fases de estudios preclínicos y clínicos y cuentan con la autorización de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos), EMA (Agencia de Medicamentos de la Unión Europea) e Invima, lo que nos garantiza su seguridad y confiabilidad para su uso en humanos”.



Es por eso que la funcionaria adelantó que dentro de la campaña “se invertirán los recursos necesarios para atender las necesidades de la micro planeación. Se contará con logística, transporte, talento humano, capacitación, sistema de información y los insumos necesarios para sacar adelante el plan de vacunación en Cali. Ya hemos conformado una mesa de expertos que nos acompaña en el proceso para, además, generar una comunicación empática”.



El doctor Pío López, director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, Ceip, tuvo una opinión similar, al señalar que la educación es la clave para enfrentar la desconfianza que tiene la población a propósito de la vacuna contra el covid.



“Y eso tiene que estar enmarcado en la forma en la que le dices a las personas la conveniencia del biológico. En todo caso, no creo mucho en esa encuesta, porque desde hace muchos años venimos haciendo investigaciones con vacunas en el Ceip y siempre hemos encontrado mucho apoyo de la gente”, explicó el profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle.

El experto recordó que hace pocas semanas concluyeron los primeros ensayos con el antídoto de la farmacéutica Janssen, filial de Johnson & Johnson, en el que participaron un total de 450 voluntarios, es decir, personas que contactaron directamente al Ceip para participar del proceso.

Según ha afirmado el Gobierno Nacional, ya se tienen aseguradas vacunas para 29 millones de personas este año luego de establecer acuerdos con el mecanismo Covax, pero también Pfizer, AstraZeneca y Janssen.

“Hubo una buena aceptación hasta el punto de que logramos concluir el proceso en tres semanas (tras iniciar a mediados de noviembre). Se trató de un estudio ‘doble ciego’: mientras a la mitad se le aplicó la vacuna, a la otra se le inyectó la vacuna”, indicó.



De acuerdo con López, si bien los resultados se conocerán a mediados de febrero, es más que probable que el proyecto continúe ese mismo mes con otros 3000 voluntarios. Además, aseguró que se hará seguimiento por dos años luego de que el Gobierno Nacional comprara nueve millones de dosis de Janssen.



“Pese a que ciertas personas digan que no están dispuestas a ser inmunizadas, estoy seguro que -a medida que haya educación- entenderán la importancia de esta solución ante un virus que no tiene preferencias entre clases sociales, que incluso cobró la vida del Ministro de Defensa, quien era atendido en una de las clínicas más importantes del país. Hay que entender la realidad de que en el mundo han muerto más de dos millones de personas (y más de 40.000 en Colombia) para reconocer la importancia de la vacuna”, aseveró.



A su vez, el farmacólogo e internista Óscar Gutiérrez, indicó que debe haber una completa transparencia de las autoridades a la hora de transmitir la información y desmentir mitos que se originen alrededor del coronavirus.



“Suele ocurrir que la información es provista por los fabricantes antes de que llegue a las autoridades y estas se las transmitan al público, lo que se presta para que haya una manipulación de los datos. Y no solo hablo de un posible escenario que ocurra en nuestro país, sino también en el resto del mundo”, precisó Gutiérrez.



El médico recordó el escándalo ocurrido en 2014 en Carmen de Bolívar en relación con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) luego de que cientos de niñas convulsionaran por lo que sus padres relacionaron con la aplicación del biológico.



“En su momento se dijo que eran causados por una “psicogénica masiva”, no hubo un buen manejo del Gobierno sobre esa emergencia, por lo que la ciudadanía interpretó eso como que las autoridades estuviesen más interesadas en continuar con la vacunación que preocuparse por la situación de las niñas. Es algo que no puede volver a ocurrir”, aseguró el farmacólogo.