Dos locutoras denuncian que fueron víctimas de atraco con arma blanca en el oriente de Cali

Dos locutoras de una reconocida emisora de Cali denunciaron haber sido víctimas de un atraco en el oriente de la ciudad en la tarde de este lunes.



A través de redes sociales una de las mujeres indicó que este hecho se registró en la Ciudadela Invicali cuando ellas, junto a dos personas más, iban a realizar una actividad de entrega de ayudas.



La comunicadora detalló que luego de que sus compañeros se bajaron del vehículo en el que se movilizaban, dos hombres se acercaron y la intimidaron con un arma blanca tipo cuchillo exigiéndole que entregara sus pertenencias.



"Uno me cogió del cabello y me empezó a ahorcar y le decía al otro hombre que me matara, el otro ladrón metió la mano por la ventana del taxi y comenzó a mandarme puñaladas", dijo.



Agregó además que su compañera alcanzó a resguardarse dentro de una vivienda luego de que otros dos hombres la persiguieron y se llevaron sus pertenencias.



"Se llevaron tres maletines, dos celulares y documentos de identidad. Al final nos regresaron los maletines, pero vacíos. Había solo algunos elementos de maquillaje", denunciaron las locutoras.



Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho, las mujeres aseguraron que los presuntos ladrones fueron identificados por habitantes del sector, quienes les pedían a los hombres no cometer el robo.



"La gente les decía que no nos robaran que íbamos a llevarles ayudas. Ellos son delincuentes conocidos en el barrio, ahora están escondidos por que los están buscando", precisó una de las comunicadores.

