Destituyen e inhabilitan agente de tránsito en Cali que habría pedido un soborno

Un agente de tránsito de Cali fue sancionado con destitución e inhabilidad general por diez años por orden de la Personería de la ciudad por, presuntamente, haber recibido dinero a cambio de no imponer una infracción a un ciudadano, confirmó William Vallejo, secretario de Movilidad.



De igual manera, las autoridades informaron que se presentó un segundo reporte de conducta irregular en el que otro agente de tránsito fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por 4 meses, esto debido a que, al parecer, no devolvió su moto de dotación luego de terminar su turno, sino que se desplazó en ella a otro lugar.



De acuerdo con lo explicado por Vallejo sobre el primer caso, el guarda fue sancionado por diez años por haber participado en actos de corrupción que quedaron registrados en video. Esto luego de que habría sido sorprendido en el momento en que solicita y recibe dinero de un ciudadano.



"El caso es por recepción dinero a cambio de no realizar un comparendo, este fue denunciado por la Secretaría directamente a la Fiscalía; se notificó a los entes de control, el proceso siguió su curso en la Personería y ahora se conoce este fallo en primera instancia", indicó el Secretario.



La conducta del primer caso fue calificada por la Personería como una falta gravísima a título de dolo, mientras que en el caso del segundo agente la falta fue calificada como grave; los fallos de ambos hechos, en primer instancia, fueron apelados por los apoderados del agente.



"Corresponde a un seguimiento del Parque Automotor, en algunas ocasiones unos vehículos no pernoctan a las instalaciones y estos casos se han ido documentando. En este caso la motocicleta fue llevada a un lugar diferente a los patios de la Secretaría", comentó Vallejo sobre el caso del agente suspendido.



Con relación a los reportes que está escalando la Secretaría a los entes de control por este tipo de situaciones, Vallejo manifestó que también se le está haciendo seguimiento a las reclamaciones o quejas instauradas por la ciudadanía.



"Estamos haciendo un trabajo bastante arduo en temas de irregularidades en torno al uso de las dotaciones, así al seguimiento de las denuncias ciudadanas que son presentadas a los departamentos competentes. Se notifican a los entes de control porque son ellos los encargados de decidir los procesos disciplinarios", precisó.