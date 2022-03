Denuncian aumento de precios en facturas de servicios públicos ¿Qué dice Emcali?

Sobre las diferentes denuncias de algunos ciudadanos de la ciudad sobre el incremento de precios en facturas de servicios públicos, el Gerente de Energía de Emcali, Marino del Río Uribe se pronunció sobre las causas de este aumento de tarifa que se ha registrado durante los últimos meses.



El gerente manifestó que como consecuencia de la pandemia del covid-19, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ordenó a todas las empresas congelar la tarifas entre los meses de junio y diciembre, y esto, según explicó el directivo, generó un "desbalance con valores pendientes de trasladar a los usuarios".



"En el año 2020 Emcali se acogió a la opción tarifaria, es decir que se congeló la tarifa por el tema de la pandemia. En todo el año de 2020 no se estuvo cobrando la tarifa real, sino una tarifa diferente, ese rezago tarifario hay que cobrarlo y recuperarlo", explicó Marino del Río.



Es por esto que desde diciembre de 2020 Emcali decidió hacer la actualización tarifaria aplicando porcentajes mensuales mínimos, para no afectar los presupuestos familiares, según dijo el gerente.



Además agregó que hasta el próximo mes de julio las tarifas tendrán un reajuste del tres por ciento.



De igual forma, explicó que las tarifas de energía están relacionadas con el comportamiento del Índice de Precios al Productor (IPP), un factor que no depende de Emcali y que para el año pasado fue del 29%, cifra que causó también un incrementaron en las tarifas.



Además, en lo que va de este año, el gerente de Emcali manifestó que el IPP ha presentado un aumento del 6%, cifra que también se ha trasladado a las tarifas de energía.



Sobre estos aumentos, Emcali lanzó un un llamado de tranquilidad y dijo que de acuerdo con las proyecciones de Emcali y del comportamiento de los costos de producción, las tarifas van a comenzar a disminuir a partir del mes de mayo y se estabilizarán en diciembre.