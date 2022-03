Concejal Diana Rojas denuncia que "consorcio que entrega el PAE no ha sido sancionado"

La concejal Diana Rojas denunció que el consorcio encargado de entregar los alimentos del Programa de Alimentos Escolares (PAE) a estudiantes de Cali, no fue sancionado por la entrega de alimentos en mal estado, como lo habían afirmado las autoridades.



Desde hace días, la concejal denunció por medio de su cuenta de Twitter que los alimentos del Plan de Alimentación Escolar que recibe el corregimiento de los Andes llegan en mal estado.



"Desde la semana pasada venimos denunciando, de acuerdo a unos informes de la comunidad de Los Andes, que evidenciaron que les estaba llegando los alimentos podridos y la leche cortada, entonces hicimos una denuncia para saber que está pasando con el Programa de Alimentos Escolares, y quién es el contratista", manifestó la concejal.



Lea aquí: Concejal Diana Rojas denuncia mal estado de alimentos del PAE entregados a colegios de Cali



Y agregó que: "El secretario de Educación nos cuenta que el consorcio encargado a esta alimentación ya fue revisado y se sancionó, pero esta sanción fue a seis días del mes de febrero, entonces aquí el llamado al secretario es que no se ha sancionado por lo que estamos denunciando", manifestó la concejal".



"No puede ser posible que un consorcio que no esté funcionando, hoy en día siga en siendo el cargado de entregar de forma podrida los alimentos de los niños de nuestra ciudad", añadió.



Según la concejal, este consorcio administra $11.500 millones de pesos y solamente fue sancionada con $69 millones de pesos. "Aquí no existe una sanción por lo que venimos denunciando en el Concejo", dijo Rojas.



Lo que pide Rojas es que no solo se revise el contrato del consorcio, sino que "se tomen las medidas necesarias para acabar esta contratación con que reiteradamente no ha entregando los alimentos óptimos a los niños", concluyó la concejal.