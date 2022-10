¿Cuáles son los ítems con sobrecostos?: Gerente de Emcali cuestiona informe de la Contraloría

Luego de que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, estableciera que hay sobrecostos en el polémico contrato celebrado entre Emcali y la Unión Temporal AMI, el gerente encargado de la empresa de servicios públicos, Fulvio Soto, dijo que espera el informe detallado del ente de control.



El pasado viernes 30 de septiembre, Rodríguez solicitó la liquidación del contrato de $215.000 millones que, según la Contraloría, tenía sobrecostos entre un 400% y un 1000%.



"La Contraloría ha evidenciado que no halló justificación frente a los sobrecostos en el contrato, sobre los cuales, no se ha causado ningún tipo de pago, es decir, que no hay un detrimento patrimonial", aseguró el Contralor en su momento.



El Gerente de Emcali, por su parte, respondió que aún no conoce el informe de la Contraloría con los ítems que presuntamente tienen sobrecostos.



"Esperamos que la Contraloría nos deje a conocer el informe para analizar estos sobrecostos, el señor contralor manifiesta que hay sobrecostos, pero no indica los ítems”, dijo Soto.



Cabe recordar que por ahora el polémico contrato se encuentra suspendido, al igual que los demás procesos contractuales de Emcali. Según el Contralor, "lo que nosotros estamos haciendo es advertir sobre el contrato, porque este se puede firmar en cualquier momento, porque -ahora- está suspendido por voluntad de las partes".



Durante la audiencia pública del pasado viernes, Rodríguez anunció la apertura de tres indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en la contratación de 2022, relacionada con infraestructura energética, mantenimiento y actualización de aplicativos digitales.



Además de la investigación por sobrecostos, el ente de control investiga la concentración de contratos en dos empresas que prestan servicio a cuatro electrificadoras del país, una de ellas con 31 contratos por más de 405 mil millones y otra con 18 contratos por 90 mil millones.