Crisis de Emcali: Ospina ordenó la cancelación de contrato con millonarios sobrecostos

En la mañana de este jueves, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ordenó la cancelación del contrato de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) que se adjudicó a la Unión Temporal AMI 2022, en el cual se evidenció irregularidades y millonarios sobrecostos.



"No podemos posibilitar que el contrato se ejecute, por eso no hay un daño económico, porque este contrato no ha significado dineros egresados, anticipos o una erogación presupuestal", dijo Ospina.



Y agregó: "Sí se ha adelantado el contrato, pero cualquier tipo de contrato que haya sido adelantado de forma dolosa, puedes ser unilateralmente cancelado y nosotros procedemos en la cancelación del este".



Además, Ospina recalcó que se debe llegar hasta el fondo de la investigación por presunta corrupción. "hay un daño reputacional muy grande en el espíritu de la empresa y por eso es tan importante llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación", añadió.



En el contrato nombrado se observan varios sobrecostos: un televisor de 55′' Smart LED, que fue cobrado por $42.897.987 millones de pesos, mientras que en el mercado se encuentra en al menos $6 millones de pesos.



Lea aquí: Crisis en Emcali: Juan Diego Flórez renunció como gerente por polémica de sobrecostos



Otros de los ítems que presentan sobrecostos son: una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 está en el contrato en $17.968.474 millones de pesos, una estación de trabajo tipo administrador en $49.327.594 millones, un teléfono IP para estaciones de trabajo en $1.368.519 millones de pesos.



De hecho, este escándalo le costó el puesto al gerente de la entidad, Juan Diego Flórez. Ahora, el ingeniero Humberto Serna será el encargado de la gerencia de Emcali.



Cabe recordar además que la Fiscalía designó un equipo especializado para investigar los presuntos hechos de corrupción.