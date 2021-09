Continúan operativos de desalojo del Jarillón del río Cauca este miércoles 

Por segundo día consecutivo continúan los operativos de desalojo de las familias que habían invadido el Jarillón del río Cauca, en el sector de Brisas del Nuevo Amanecer, al oriente de Cali.



Desde la madrugada de este miércoles las autoridades adelantan un operativo interinstitucional para levantar los 'cambuches' de las decenas de personas que se habían asentado en las zonas de mayor riesgo cercanas al Jarillón.



Eli Shnaider, gerente del Plan Jarillón Cali, sostuvo que "Estamos en el desarrollo de la etapa 2 del desalojo de este nuevo intento de invasión que tuvimos en Brisas del Nuevo Amanecer. No se van a permitir ningún tipo de invasiones en zonas Jarillón y menos aún en aquellas donde ya se realizó reforzamiento del dique".



Explicó además que durante este nuevo desalojo se ha evidenciado que las personas que estaban viviendo en la zona estaban en riesgo no solo por las posibles afectaciones ambientales, sino también porque las estructuras no estaban en condiciones para ser habilitadas.



"Procedimos nuevamente acompañados de la Fuerza Pública y evidenciamos que la gran mayoría de las estructuras no estaban en condiciones de habitabilidad; hemos avanzado una tercera parte de la longitud del tramo que debemos recuperar y ya recuperamos completamente la corona del dique. ", explicó.



Este miércoles continuaron los operativos de desalojo en las invasiones al Jarillón del río Cauca. Aproximadamente 1.3 kilómetros estaban siendo ocupados de forma irregular.



Sobre este desalojo, las autoridades recalcaron que este miércoles se busca recuperar la totalidad de las áreas que habían sido invadidas porque, aunque el mes pasado ya habían sido despejadas, algunas familias instalaron de nuevo sus 'cambuches' e invadieron otra vez la zona.



"En los últimos meses vivimos unos procesos invasivos sin antecedentes, este es el cuarto operativo que realizamos para recuperar el área porque algunas personas insistieron en volver a levantar estas estructuras y aquí se están cometiendo muchas conductas penales", dijo Shnaider.



Además, con relación a las conductas penales, manifestó que en el sector se estarían presentando varios casos de estafa porque algunas personas estarían comercializando los terrenos de la zona, a pesar de que son predios públicos.



"Daño en bien público y daños ambientales, delitos como estafa porque se está estafando a muchas personas vendiéndoles predios que están fuera de comercio. Ya hemos puesto en conocimiento a la Fiscalía porque vamos a dar con el paradero de esas personas que promovieron estos fenómenos invasivos", precisó.



Cabe recordar que la decisión del desalojo se tomó por prevención ante la alerta de lluvias en la ciudad y de la posibilidad de un colapso del dique que protege de un posible desbordamiento del afluente.

