Contagios de covid-19 se están desplazando al sur de Cali

Erika Mantilla

Desde hace dos semanas se viene reportando un crecimiento de los casos por coronavirus en el sur de Cali luego de que la pandemia se concentrara por varios meses en las comunas del oriente. Así lo dan a entender los reportes de la Secretaría de Salud, que advierten que barrios como Valle del Lili, El Caney y el Área de Expansión del Sur son algunos de los sectores que se encuentran dentro de los 10 con más pacientes activos.



La Secretaría de Salud de Cali manifestó: “Entre los factores que explican ese fenómeno, se encuentra cómo la comunidad empieza a movilizarse por el resto de la ciudad a medida que hay mayor flexibilización y apertura económica. Esto implica que las personas que nunca habían tenido contacto con el virus semanas atrás, se contagien por estos días”.



De hecho, según el despacho, se trata de una condición natural dentro una pandemia como la del Covid-19, que tras concentrarse en determinadas zonas de la ciudad y que en estas haya más recuperados a lo largo del tiempo, el virus buscará otras personas a las cuales infectar para garantizar su supervivencia.

La Secretaría de Salud agregó: “Luego de presentar un alto número de casos en comunas como la 13 y 16, en el oriente de la ciudad, nos hemos dado cuenta que la velocidad de transmisión ha subido en las comunas 19, 18 y 17, pero también en la 2, en el oeste (ver mapa). Esperamos que esa velocidad se reduzca, pues al principio de la pandemia fue en el sur en donde hubo los primeros reportes antes de presentar la mayoría en el oriente”.



De acuerdo con las autoridades municipales, barrios como Valle del Lili, que tiene varias zonas comerciales, pueden ser objeto de riesgo por esa misma condición. De todos modos, un relajamiento en las medidas de bioseguridad en los conglomerados que hay alrededor de las viviendas puede ser otra explicación para este nuevo comportamiento del virus.



Asimismo, el hecho de que la mayoría de los pacientes activos se concentren por ahora en el sur no hace menos difíciles las labores de rastreo de casos sospechosos. Es por eso que con las Empresas Sociales del Estado, ESE, se han fortalecido estrategias como la de microterritorios, ya sea para detectar si el origen de una infección fue producto de una reunión social, de las labores presenciales adelantadas en las empresas o algún punto específico de la ciudad.



Pero cabe anotar que las viviendas aún son el conglomerado que más contagios presenta, con 947 casos activos en total, es decir, 90% de los 1043 que se tenían reportados hasta el pasado 10 de noviembre, cuando se publicó el más reciente boletín semanal de la Secretaría de Salud. Después le siguen las empresas, con 61 casos activos, y los centros de abastecimiento, con 13.



Sin embargo, hay un indicador que no hay que olvidar a la hora de entender el comportamiento de una pandemia en el territorio y es la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes.



En estos momentos las comunas que cuentan con el riesgo más alto en términos de infección son la 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22, mientras las que tienen niveles menos alarmantes son la 1, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21. Cabe anotar que las comunas 2 y 5 se encuentran en un riesgo intermedio, según datos oficiales.



“Si bien los corregimientos se cuidaron bastante durante el aislamiento obligatorio, al establecer controles en el ingreso de personas a su territorio, también se encuentran riesgo al haber más libertades en la movilización, por lo que población como adultos mayores o pacientes con comorbilidades que no han sido contagiados, ahora son susceptibles”, afirmó la Secretaría, que recordó que la curva epidemiológica de Cali tiene un comportamiento de meseta pero con un leve ascenso en el reporte diario de casos.



Por su parte, el médico Cristhian Mauricio Bedoya, candidato a epidemiólogo en una maestría de la Universidad Libre, explicó que las rumbas que han tenido lugar en algunos barrios del sur de Cali, varias de ellas con menores de edad, se convierten en factores de riesgo a la hora de propagar el virus a personas sanas.



“Además de que son eventos en los que las personas están hacinadas y sin usar tapabocas, los jóvenes creen ser la población que menos en riesgo está al no tener enfermedades de base ni tampoco presentar síntomas del covid, por lo que al regresar a su casa, terminan por contagiar a sus familiares más adultos”, indicó el experto.



De hecho, recordó Bedoya, la transmisión del covid no solo se produce mediante el contacto de superficies lisas que estén contaminadas, sino también en el aire, como lo ha asegurado repetidas veces la Organización Mundial de Salud, OMS, que recientemente indicó que la baja humedad favorece que las gotas respiratorias se queden suspendidas en el aire.



“Pero también se puede hablar de cierto relajamiento en el autocuidado al interior de las viviendas, incluso en situaciones en las que las personas cumplen un proceso de aislamiento pero conviven con su familia con normalidad”, manifestó Bedoya.

Panorama de la ciudad

En estos momentos la curva epidemiológica de Cali tiene un comportamiento tipo meseta, en la que diariamente se reportan hasta 600 nuevos casos positivos, pero con una tendencia al alza.



Asimismo, un reciente estudio de la Secretaría de Salud reveló que la prevalencia en los hogares es del 3,9 % con base en una muestra de 700 personas en diferentes partes de la capital vallecaucana.



En cuanto a la velocidad del contagio, es decir, el número reproductivo efectivo (RT) es de 1,06 en Cali. Esto quiere decir que por cada 100 personas que contraen el virus, pueden transmitirlo a otras 106.



No obstante, lo ideal es que el RT esté por debajo por 1, con el fin de que la pandemia sea más fácil de manejar por parte de las autoridades. Cabe anotar que al 31 de octubre, dicho indicador se ubicaba en 0,96, según cifras del Instituto Nacional de Salud, INS.

Al regresar a casa tengan cuenta...

Con el fin de no llevar la presencia del covid a su hogar una vez llegue de la calle, tenga en cuenta estas recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud:



Quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. También puede rociarlos con alcohol.



Antes de tener contacto con su familia, cámbiese de ropa.



Lávese las manos por al menos 20 segundos.



Desinfecte los elementos que portaba al momento de salir de su vivienda. Y si lleva alguna compra, haga el mismo proceso.