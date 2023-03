Una de las estrategias de la Secretaría de Movilidad para controlar el transporte informal en la ciudad es aumentar a 2000 los operativos de control este año. Así quedó plasmado en el ‘Plan Estratégico de Control al Cumplimiento Normativo al Transporte y Tránsito’, publicado en los últimos días.



Sin embargo, algunos expertos afirman que esta medida no es suficiente para frenar un sistema de transporte que cada año toma más fuerza en la ciudad, pues mientras el MÍO solo moviliza a cerca de 250.000 personas cada día (según cifras de los operadores), los ‘piratas’ transportan alrededor de 450.000 pasajeros.

​

El problema es mayor, dijeron, si se tiene en cuenta que en este negocio hay personas dedicadas a avisar a los conductores de los ‘piratas’ sobre la presencia de retenes en la ciudad para poder evitarlos y tomar rutas alternas, lo que produce que no se obtengan los resultados esperados.



“Desafortunadamente no solo existe una red de comunicación, sino que también lo hacen algunos programas radiales por ganar audiencia, y no saben el daño que le hacen a la seguridad vial”, manifestó Henry Martín, experto en seguridad vial.



Por lo anterior, Darío Hidalgo, especialista en Movilidad, expresó que no es suficiente aumentar los operativos. Aun así, sostuvo que es muy necesario realizarlos de manera continua, ya que este es un problema que nunca se detiene en la ciudad.



“Lo que sí pueden hacer es mejorar la eficiencia de esos controles, realizándolos de una manera más estratégica, en la que sea más difícil que los operativos sean anunciados y comunicados entre los conductores. Solo el hecho de que existan los operativos y que algunas rutas sean controladas, pues ya genera un desincentivo para los operadores de estos vehículos”, indicó el analista.

Según la Secretaría de Movilidad, en los operativos contra el transporte informal entre enero y febrero se sancionaron

a 415 personas y se inmovilizaron más de 380 vehículos.



El concejal Fernando Tamayo también se sumó a los comentarios que sostienen que los operativos por sí solos no van a generar un gran impacto, por ello, dijo, es necesario realizar un trabajo articulado con la Policía, sobre todo por el tema de las agresiones y la violencia que se ha presentado en varias ocasiones cuando los guardas de tránsito realizan un retén.



“Con el apoyo del escuadrón de Policía dedicado a combatir la piratería se pueden obtener mejores resultados. En Cali este tema es muy complejo, teniendo en cuenta que ya algunos grupos de transporte informal colonizaron ciertos territorios de la ciudad”, puntualizó Tamayo.



De hecho, de acuerdo con el Observatorio Movilidad, en Cali el mercado es manejado por 27 empresas ilegales, distribuidas en 5 modalidades diferentes de transporte informal: carros particulares, plataformas digitales, piratas intermunicipales, taxis que hacen rutas urbanas y mototaxistas.



Toda esta variedad se explica, según el experto en movilidad Darío Hidalgo, a la ineficiencia del sistema de transporte público, es decir, el MÍO.



“La existencia del transporte informal o pirata es derivada de la falta de servicio formal de las rutas del MÍO, esto lleva a que las personas, frente a las carencias y su necesidad de acceso, resuelvan la movilidad con otras alternativas. Y como lo que hay en muchos casos solo es la informalidad”, añadió el especialista.

​

Por ejemplo, Javier Sandoval, habitante del barrio Valle del Lili, comentó que mientras se demora entre 15 y 20 minutos en llegar al trabajo en un ‘pirata’, en el MÍO a veces le toca esperar media hora solo para que el bus pase.



“La frecuencia del MÍO es muy demorada, he estado esperado el autobus hasta por una hora. Lo otro es que cuando viene muy lleno, el conductor no para, entonces es mucho tiempo perdido. En cambio salgo a la esquina y hay bastantes piratas haciendo fila para llevarlo a uno”, explicó el ciudadano.

Cerca de 1900 mototaxistas, también llamados motorratones, prestan sus servicios en 72 puntos en toda la ciudad, principalmente en zonas alejadas y

de ladera.

Otra alternativa de transporte que ha cogido fuerza en la ciudad son los mototaxis, en especial en la zona de la ladera. Laura Pérez, quien vive en el barrio Meléndez, dijo que la mayoría de las veces prefiere usar ese servicio porque es más rápido y hay más opciones.



“Donde yo vivo solo pasa un alimentador, esas filas son eternas para montarse al bus, hay momentos en los que no hay cupo. Uno sale cansado de trabajar y lo que quiere es llegar rápido a su casa, por eso me voy a la fija con las motos que en menos de 10 minutos me dejan allá”, expresó Pérez.



Frente a esto, el concejal Tamayo enfatizó que con la “prestación de un buen servicio y con mano dura a los conductores ilegales podemos hacer que el transporte público se vaya recuperando paulatinamente. Hay que mejorar el servicio público para que pueda competir con el transporte ilegal, ampliando la cobertura, aumentando la frecuencia de las rutas, brindando seguridad en las estaciones y buses. De esa manera los usuarios van al volver al MÍO”, concluyó.