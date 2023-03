A finales de marzo estaría operando de nuevo el MÍO Cable, según el presidente de Metrocali

El servicio de MÍO Cable, que conecta a la población de la ladera de Cali con el resto de la ciudad, está suspendido desde hace más de dos meses.



La comunidad de este sector ha expresado su descontento, pues se les informó inicialmente que la suspensión duraría alrededor de 30 días, lo cual no se cumplió.



Ante esto, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, manifestó que espera entregarle este servicio nuevamente a la comunidad antes de que finalice el mes de marzo.



La razón de la demora serían los retrasos que ha venido presentando el mantenimiento que se le está realizando al MÍO Cable. “Tras finalizar un diagnóstico, se decidió contratar una supervisión técnica para conocer el estado de dicho sistema. Se contrató a un grupo de ingenieros especializados de la empresa Leitner, el fabricante del sistema, para realizar intervenciones especializadas”, explicó Ortiz.



Sin embargo, hay una segunda razón que tiene que ver con la no reactivación del servicio, y es que Metrocali, que operará a partir de este año por sí mismo el MÍO Cable, aún no tienen los permisos necesarios para hacerlo.



“Esto ya se está tramitando ante el Ministerio de Transporte, tras esto el MÍO Cable podrá ser operado directamente por Metrocali”, agregó Óscar Ortiz. De acuerdo con el directivo, estos trámites no retrasarían el plan de reanudación que tienen contemplado para este mes.