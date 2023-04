Conozca cómo las Juntas de Acción Comunal pueden acceder a administrar bienes de la SAE

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, lanzó una nueva estrategia llamada sistema de depositarios, que busca que organizaciones populares (como las Juntas de Acción Comunal) puedan acceder a administrar bienes controlados por esta entidad.



Inicialmente, según informó la SAE, lo que se busca es que las organizaciones interesadas se postulen, pero eso no quiere decir que ya serán beneficiadas, ya que deben cumplir una serie de requisitos y estudios.



“Las organizaciones interesadas se pueden inscribir a través de la página web de la SAE, allí podrán postularse para ser parte de la base de datos de los depositarios. Sin embargo, también invitamos a la comunidad a que esté muy atenta porque vamos a hacer socializaciones de este nuevo modelo en varias ciudades del país”, dijo Daniel Rojas, director de la SAE.



No obstante, el funcionario manifestó que esta iniciativa no quiere decir que entregarán bienes sin ningún plan, debido a que lo que se quiere es que el Estado también saque provecho de esto.



“La comunidad tendrá que trabajar los bienes para garantizar su rentabilidad, generar riqueza propia, generación de empleo, pero también una corresponsabilidad con el Estado porque deberá pagar”, puntualizó Rojas.



La SAE tiene 7358 inmuebles que administra en el Valle del Cauca, de los cuales 4522 están en Cali.