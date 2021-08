Confirman escasez de vacunas anticovid de primera dosis para mayores de 18 años en Cali

La secretaría de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, informó que este domingo en la ciudad hay poca disponibilidad de vacunas anticovid de primeras dosis para la población mayor de 18 años.



Torres anunció que, ante la poca existencia de biológicos, en los próximos días en Cali no estarán habilitados todos los puntos de vacunación. Además, confirmó que actualmente solo hay vacunas de primeras dosis para los menores de edad y las mujeres embarazadas.



"Infortunadamente se han agotado las primeras dosis, o hay muy poca existencia para los adultos mayores de 18 años, solo contamos con dosis de Pfizer para la población de 12 a 17 años. Estamos trabajando hasta agotar existencia", explicó.



De acuerdo con lo detallado por la Secretaria, en la capital del Valle este domingo se realizará una jornada especial de vacunación, en diferentes zonas de la ciudad, donde se estará dando prioridad a la aplicación de primeras dosis para los menores de edad.



Puntos de vacunación habilitados

Este domingo se llevará a cabo una jornada especial de vacunación para la población de 12 a 17 años y las mujeres gestantes; estos son los lugares y horarios de vacunación:



Jardín Plaza: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



Zoológico: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Kilómetro 18: 2:00 p.m. a 9:00 p.m.



De igual manera, las autoridades sanitarias estarán suministrando primeras y segundas dosis de la vacuna de Pfizer a estas dos poblaciones en el Estadio Pascual Guerrero, entre las 7.00 a.m. y las 2:00 p.m.



Entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. los megacentros habilitados para vacunación serán la 14 de Calima y de Pasoancho, así como Unicentro y la I.E. Nuevo Latir.