Concejales piden judicializar a responsables de ataques vandálicos contra buses del MÍO

Luego de que este puente festivo fueron vandalizados 17 buses del MÍO, varios concejales de Cali hicieron un llamado a las autoridades a identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos ataques.



El concejal Fernando Tamayo se refirió a los hechos en medio de los cuales los buses fueron atacados con objetos contundentes y aseguró que los actos vandálicos contra el MÍO se estarían convirtiendo en ataques sistemáticos.



"Es repudiable lo que está pasando y hay que entrar a controlar el cartel de destrucción al MÍO. Ahora, después de los 50 días de horror del paro nacional, cerca de 40 buses han sido vandalizados en 15 días", comentó el Cabildante.



Dijo que es necesario implementar un plan que garantice la seguridad del Sistema Masivo y, además, aseguró que para identificar las razones por las cuales se están registrando estos hechos, se debe tener en cuenta que estos se están presentando en todas las zonas de la ciudad.



"Insisto en que se debe poner en marcha un plan de seguridad que garantice a los usuarios del sistema que no se están montando en un bus donde ponen en riesgo su vida. Y las Fuerzas del Estado deben poner a andar la inteligencia para descubrir quién está detrás de estos actos vandálicos. Deben hacerse capturas y como lo he reiterado con todas las conductas delictivas, se necesita la judicialización de quienes perpetran estos actos con los delitos que les cabe, como es el de terrorismo y el de atentar contra la vida de las personas que usan el sistema", aseveró.

El concejal Richard Rivera compartió la opinión de Tamayo y pidió a las autoridades de la ciudad capturar a aquellas personas que están detrás de los desmanes que están afectando la operación del MÍO.



"Se requiere urgentemente una serie de dinámicas que permitan establecer acciones en contra de estas personas; un llamado a las autoridades civiles y policiales con el propósito de que se le dé captura", indicó.



Con relación a lo que se debe realizar para darle solución a estos actos de vandalismo, Rivera manifestó que se requiere que de manera inmediata se apliquen acciones estratégicas y contundentes para cambiar este panorama en la ciudad.



"Hay que sacar adelante estrategias que conlleven a aumentar el número de buses e incrementar las rutas, porque la gente también exige un buen servicio del Sistema de Transporte Masivo en Cali. No pueden continuar los ataques en contra del MÍO, ni de la ciudad", precisó.

¿Quiénes planean los ataques?

Los concejales recalcaron que se deben evaluar todas las afectaciones que se han cometido contra el Masivo, para así darle respuesta a la incógnita de la ciudadanía, e incluso de las autoridades, sobre quiénes estarían detrás de estos actos vandálicos.



Al respecto, el conejal Juan Martín Bravo habló sobre los hechos registrados este fin de semana y cuestionó si los ataques constantes al Masivo que afectan su normal operación estarían beneficiando a alguien en particular.



"Este fin de semana vandalizaron más de 17 buses del MÍO. ¿Quién está detrás de la destrucción? ¿Será que algunos sectores se benefician por la NO operación del MÍO? Las autoridades no han hecho lo suficiente para proteger el sistema de transporte público en Cali", dijo el Cabildante.



De igual manera, el concejal Tamayo aseguró que no se puede permitir que estos ataques sigan ocurriendo porque la ciudad no puede asumir costos ocasionados por estos ataques que llevan a que los buses no estén operando al 100 % de su capacidad.



"La inversión que se deberá hacer suma $55.000 millones para poder tener un masivo en condiciones para operar. Claramente hay un interés por mantener débil al masivo, pero de seguir así, la ciudad perderá unos $3 billones de inversión en infraestructura y un patrimonio que nos llevó 20 años construir", precisó Tamayo.