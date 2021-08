Un conductor lesionado y 17 buses del MÍO vandalizados durante el puente festivo

17 buses afectados y un conductor lesionado es el balance de los actos vandálicos cometidos este puente festivo contra el Sistema Masivo de Transporte, MÍO.



De acuerdo con lo reportado por las empresas operadoras del MÍO, la mayoría de los ataques se presentaron este viernes cuando al menos 11 buses fueron vandalizados mientras operaban por diferentes sectores de la ciudad.



El primero de estos hechos se registró hacia las 10:00 a.m. en el barrio Flora Industrial, cuando un habitante de calle atacó el bus MC22048 que cubría la ruta T31 y dañó el retrovisor izquierdo de este.



Otro de los ataques reportados se presentó hacia el mediodía de este viernes cuando un motociclista atacó con su casco de seguridad el bus MC12087 y destruyó el retrovisor izquierdo del vehículo. Según se indicó, el hombre también habría amenazado al conductor del bus.



Los demás hechos de vandalismo de este viernes se registraron entre las 7:20 y las 9:30 p.m. cuando 9 buses del MÍO fueron atacados con elementos contundentes. Algunos de estos casos se presentaron en el sector de la terminal Andrés Sanín, mientras los otros ocurrieron en el sur y el oriente de Cali.



El hecho que causó mayor conmoción se registró hacia las 3:00 p.m. de este sábado cuando el conductor del bus MC42086 resultó lesionado luego de que el vehículo fue atacado con un ladrillo.

"Un motociclista que invadió el carril exclusivo del MÍO arrojó un ladrillo; en el hecho destrozó los vidrios del lado izquierdo del vehículo. El conductor resultó herido en su cabeza y brazo izquierdo, debiendo recibir atención médica", detallaron los operadores del Sistema Masivo.



Se presenta vandalismo al vehículo MC42086 donde motociclista que invadía el carril solo bus arroja un ladrillo atentando contra el operador y bus del MIO.@OscarOrtizCali



Con relación a estos reportes, las empresas operadoras del MÍO aseguraron que es necesario que las autoridades competentes actúen con prontitud porque debido a estos ataques los buses quedan fuera de servicio por un tiempo, perjudicando así la operación del Masivo.



"Si las autoridades de la ciudad no actúan con urgencia, en el horizonte inmediato veremos el colapso final del MÍO, con las consecuencias que eso tendrá para los usuarios y la ciudad en general", comentó Gonzalo Cucalón, vocero de las empresas.



Dijo además que quienes están detrás de la vandalización de los buses tendrían una estrategia para afectar el servicio y manifestó que "quienes quieren acabar con el Sistema Masivo tienen una estrategia macabra: atacan los buses sin importar que vayan con pasajeros y conductores en su interior, los sacan de circulación mientras la ilegalidad crece a pasos agigantados".



El concejal Juan Martín Bravo también se refirió al tema y cuestionó las razones por las cuales los ataques al MÍO continúan registrándose en la ciudad.



"Este fin de semana vandalizaron más de 17 buses del MÍO. ¿Quién está detrás de la destrucción? ¿Será que algunos sectores se benefician por la NO operación del MÍO? Las autoridades no han hecho lo suficiente para proteger el sistema de transporte público en Cali", precisó el cabildante.

