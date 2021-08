Estancos y licoreras en Cali deben cerrar a la 1:00 a.m., reitera la Alcaldía

La Alcaldía de Cali calificó como positivo el resultado del plan piloto de extensión de la rumba en la ciudad hasta las 3:00 a.m., adelantado este viernes, sábado y domingo.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, resaltó el buen comportamiento de ciudadanos y empresarios pues -aseguró- se cumplieron los protocolos de bioseguridad, no se presentaron aglomeraciones y se verificó el uso del tapabocas.



No obstante, el funcionario calificó como un 'lunar' la confusión entre los propietarios de estancos y licoreras, quienes pensaron que la extensión del horario también aplicaba para sus establecimientos.



"Queremos aclarar que esta extensión de horario aplica para las discotecas, bares y gastrobares. Y lo que son estancos y licoreras, su horario de funcionamiento es hasta la 1:00 a.m. Esta semana haremos una gran pedagogía con ellos, para evitar inconvenientes el próximo fin de semana", dijo.



"Quiero felicitar a todos los caleños que salieron a disfrutar de esta extensión de horario, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, pero también a los empresarios que se esforzaron, contrataron a más personas para hacer cumplir la norma y que este plan piloto concurra con total normalidad y éxito", agregó.

Funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Movilidad, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Cali, adelantaron operativos de vigilancia y control en toda la ciudad para verificar que se cumplieran los protocolos de bioseguridad en los establecimientos nocturnos y que estos acataran el horario de cierre.



Así mismo, en diferentes puestos de control ubicados en las principales vías de Cali se realizó pedagogía de las nuevas medidas en el marco de la reactivación económica de la capital vallecaucana y se cuidaron el orden público y la movilidad.