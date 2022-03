Concejales de la ciudad se pronuncian ante el vencimiento de contrato con Emcali

Algunos concejales pidieron respuesta de Emcali frente al vencimiento del contrato para la construcción del Canal de Aducción de la Planta San Antonio, el cual es un túnel de 1.600 metros que pretende pasar agua del río Cali hasta la planta de San Antonio.



“En el 2019 Emcali contrató, mediante obra pública, la construcción de la nueva línea de aducción que conduce agua potable del río Cali a la planta de San Antonio, un contrato importante para la ciudad de alrededor de $30.870 millones, pero se venció y lo están dejando a medidas”, dijo el concejal Roberto Rodríguez.



A manera de respuesta, desde Emcali indicaron que el contrato venció el 7 de febrero de este año, ya que no se llegó a un acuerdo en el presupuesto con la firma que adelantaba la obra (OHL).



“En diciembre del 2021 nos llegó una carta por parte de OHL solicitándonos una adición de $22.000 millones, cuando ya se le había sumado anteriormente $11.700 millones, una cifra exorbitante que no estaba justificada en el contrato y a la que Emcali no podía acceder”, argumentó Humberto Sena, gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali.



Ante esto, la concejal Diana Rojas expresó que “es incomprensible cómo los directivos de Emcali logran generar acuerdos de forma inmediata con contratistas cuestionados por corrupción, como el caso de los dos contratos obtenidos con certificaciones bancarias falsas, mientras que con otros prefieren demandar, suspender y terminar contratos afectando no solo la empresa, sino también a toda la ciudad”.



Según Emcali, la obra tiene un avance del 31% y, actualmente, se están adelantando los estudios y consultas que permitan convocar, en un tiempo muy corto, a un nuevo proceso de contratación, para así poder culminar la construcción.