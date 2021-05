Con firma de pacto, comienza reactivación del sector nocturno de Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Representantes de bares, restaurantes, DJ, artistas y otros establecimientos que hacen parte de la vida nocturna de la ciudad firmaron este viernes el pacto que busca ayudar a la reactivación del sector.



El acto se realizó en la plazoleta Jairo Varela y contó con la presencia de los secretarios de Movilidad, Seguridad, Desarrollo Económico, Cultura y Turismo.



En el documento, los firmantes se comprometieron a garantizar y dar todo el cumplimiento a lo estipulado por la Alcaldía en el decreto 4112.010.20.0259 de 2021.



Mediante esa norma, expedida este viernes, se permite la apertura de los negocios del sector nocturno y se establece el toque de queda y la ley seca entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. de cada día, desde este 14 de mayo hasta el próximo viernes 21 de mayo.



"Hemos decidido que la noche caleña tiene un derecho a renacer, a reencontrarse con la gente que disfruta de ir a comer, a compartir con su familia y amigos, de tomarse una cerveza, de tener de alguna manera un espacio de encuentro, en un año donde hemos perdido mucho de esa fraternidad y ese calor humano que nos caracteriza en la tarde-noche caleña", destacó el secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas.

Lea también: Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 1,1% en el primer trimestre de 2021



El funcionario hizo énfasis en mantener las medidas de autocuidado para evitar que la reapertura lleve a un incremento de contagios. "Esa autorregulación es la que nos va a permitir sostenernos, de tal manera que ojalá podamos sostenernos hasta diciembre".



Por su parte, el secretario de Movilidad, William Vallejo, indicó que su dependencia estará haciendo el acompañamiento debido para garantizar la seguridad en las vías y recordó a los conductores la importancia de tomar las medidas de precaución para evitar accidentes por conducir con exceso de velocidad o en estado de embriaguez.



"Queremos que la noche caleña vuelva y podamos brindarle esa oportunidad a los caleños de tener estos espacios que tanto los necesitamos en estos momentos", apuntó.



El secretario de Cultura, José Darwin Lenis, destacó que la reactivación económica también ayudará a reactivar "emocionalmente" la ciudad.



"En la medida en bares, restaurantes, discotecas y otros negocios que están asociados se reactivan, también se reactiva la esperanza, también se reactiva esa caleñidad, y también se reactiva la posibilidad del encuentro", sostuvo.



Los representantes de los gremios hablaron sobre las diversas afectaciones que les han generado los cierres por la pandemia, pero también se mostraron esperanzados por la firma del pacto.



"Hemos resistido por más de 15 meses con nuestra economía al borde de la quiebra. Hemos perdido gran parte de nuestros negocios: más del 60 % de los establecimientos de la noche en esta ciudad. Por eso estamos acá, resilientes, buscando estos espacios para poder recuperar ese empleo, sobre todo para los jóvenes", aseveró Manuel Pineda, presidente de Asobares capítulo Valle.

Lea además: Las estrategias para volver a poner en marcha al MÍO



Pineda además aprovechó para "hacer un llamado a todas las personas que nos visitan, para que por favor nos ayuden a tener ese autocuidado, ese distanciamiento. Nosotros les vamos a tener espacios seguros, vamos a tener gente capacitada donde les brinden un espacio agradable para que puedan compartir con su familia y sus amigos de manera segura".



José Miguel Vargas, representante de 'Restaurantes unidos por Cali', enfatizó por su parte en que los establecimientos se comprometen a cumplir con los protocolos de bioseguridad para brindar tranquilidad a los visitantes.



"Queremos invitarlos a todos ustedes a que nos apoyen visitando todos los restaurantes de su ciudad a partir de hoy. Esta es una campaña donde no solamente nos comprometemos a brindar la oportunidad de trabajar a muchos jóvenes, porque generamos más de 140.000 empleos durante todo este proceso, sino también porque queremos brindarle una cara amable a la ciudad", subrayó.



Así mismo, Juan de León representante del gremio de los DJ, hizo hincapié en que el sector nocturno reúne no solo a la 'rumba'. "Cali es muy rico a nivel culinario, a nivel cultural y a nivel deportivo".



"Estamos hablando de 140.000 empleos comprometidos en la Cali que se activa a partir de las 6:00 p.m. Las cocineras y cocineros, la seguridad, los meseros, los jóvenes de Cali que no tienen experiencia laboral, los DJ, los bailarines de salsa, el teatro, el cine", expuso el artista.



El pacto

Alcaldía y representantes del sector nocturno se comprometieron a:



1. Fomentar el empleo en los jóvenes de nuestra ciudad.

2. Cumplir con el aforo permitido.

3. Fomentar las buenas prácticas y el autocuidado.

4. Fomentar el consumo responsable.

5. Generar valores sociales y de responsabilidad empresarial.

6. Fomentar el uso de transporte público y conductor elegido.

7. Fomentar el arte y la cultura con los artistas del sector nocturno.

8. Garantizar que en todo establecimiento después de las 23:50 minutos se restrinja el ingreso de clientes.

9. Establecimiento tendrá dos horas para realizar las operaciones de cierre de la atención presencial.

10. Esa atención presencial no podrá exceder la 1:00 a.m.

11. Se deberá garantizar que el servicio de comercialización de productos y servicios a domicilio de la industria gastronómica sea hasta la 1:00 a.m.

12. En el caso de las salas de cine se deberá garantizar que el servicio termine a la medianoche con el inicio del toque de queda, ya que los usuarios tendrán hasta una hora y media para desplazarse a sus residencias.

13. En el marco del autocuidado por la pandemia cada establecimiento de la industria gastronómica y del entretenimiento activen sus protocolos de seguridad.

14. Que en el marco del decreto 0259 del 14 de mayo de 2021 y el establecimiento de una "ley seca por la vida" garanticen que la venta y expendio de bebidas embriagantes en establecimientos y comercios se suspenda desde las 00:00 horas hasta las 05:00 horas cada día.



"Este pacto es un símbolo de que Cali se va a levantar, de que estamos en una recuperación y que estamos respirando de nuevo para poder seguir adelante con lo que, nosotros consideramos, va a ser el primer paso para poder volver a abrir nuestra ciudad, con la mayor responsabilidad", destacó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Santa.