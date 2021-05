Las estrategias para volver a poner en marcha al MÍO

Álvaro José Carvajal Vidarte

Muy lentamente el sistema de transporte masivo, MÍO, empieza a recoger las piezas de lo que queda de su infraestructura para retomar cuanto antes el servicio que hasta antes de ser vandalizado en un 90 % movilizaba 225.000 usuarios día.



Los cálculos del presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, apuntan a que la infraestructura del sistema podría tardar al menos tres meses en recuperarse, dado que doce estaciones y terminales fueron incineradas, 41 estaciones fueron vandalizadas, 15 buses resultaron quemados y otros 46 vehículos también fueron afectados por actos de vandalismo. A esto se suma que el 80 % de los corredores tienen fallas en los validadores, cámaras, taquillas y pantallas, mientras en el 20 % restante hay daños en otros elementos tecnológicos.



A la fecha, el MÍO cuenta solo con ocho estaciones sin daños e igual número de buses prestando el servicio de transporte de pasajeros en una sola ruta: la E21. Hasta este viernes movilizarse en estos vehículos será gratis, pues desde este sábado los usuarios deberán volver a pagar los $2200 que vale el viaje en los buses azules.



Ortiz señala que para iniciar con la recuperación de las estaciones que fueron vandalizadas e incineradas ya se conminó a la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utr&t), que es el concesionario encargado de la administración y custodia de estos puntos de abordaje, a activar la póliza contra todo riesgo para agilizar la reactivación de los servicios.



“La Utr&t debe respondernos frente a esta situación y debe afectar la póliza o buscar una forma de impactar rápidamente las estaciones; esto no puede demorarse un mes ni dos meses, debe ser de manera inmediata. Aún no sabemos si la póliza cubre el 100 % de los daños. Si la póliza no llega a funcionar y las condiciones no se pueden dar, tendremos que solicitar al Gobierno Nacional que se active la póliza de terrorismo”, advierte el Presidente del ente gestor del MÍO.

No obstante, el funcionario explica que en caso de que tampoco se concrete el apoyo del Gobierno Nacional, habría un tercer escenario para recuperar la infraestructura del sistema.



“Si esas figuras tampoco funcionan, Metrocali tendrá que buscar la manera de recuperar estas estaciones y ya las condiciones van a cambiar totalmente para los operadores y la Utr&t, porque seríamos nosotros quienes arreglemos las estaciones, pasaríamos a administrarlas, operarlas tecnológicamente y a recaudar”, asegura.



En todo caso, Ortiz señala que ya hay un plan de trabajo esbozado para la intervención de la infraestructura del sistema y que se recurriría a la figura de la urgencia manifiesta decretada por el alcalde Jorge Iván Ospina para contratar los trabajos de forma directa.



“Si logramos hacer esto rápidamente, en un periodo de tres meses podríamos recuperar todas las estaciones. Podríamos contratar la reparación por corredores para tener varios operadores, no uno solo, y que rápidamente se impacte todo. También se requerirá que se contrate personal que sea del área de influencia para generar sentido de pertenencia entre la ciudadanía”, apunta el Presidente de Metrocali.



Preliminarmente, los cálculos hechos por el área de infraestructura del ente gestor del MÍO advierten que el costo de los arreglos en el sistema oscilarían entre $70.000 y $80.000 millones, incluyendo la reposición de elementos tecnológicos de recaudo.



Según explica Ortiz, para la nueva cara que tendrían las estaciones se omitiría la instalación de vidrios y en su lugar se situarían rejas o mallas.

Actualmente el sistema de transporte masivo MÍO opera con una sola ruta que es cubierta por ocho buses. Hay otros cuatro buses en reserva, pero aún no se activan.



Un servicio cojo



A la pérdida de infraestructura del sistema se suma que actualmente se registran bloqueos en los patios de los operadores ETM y Unimetro, lo que termina por afectar las frecuencias y la prestación del servicio en Cali.



Para Norberto Piedrahíta, usuario del sistema, la habilitación de la ruta E21 “era muy necesaria, porque es una de las más rápidas para moverse, pero necesitamos urgentemente que pongan en servicio todas las rutas”.



Por su parte, Lorena Gálvez, usuaria del MÍO, señala que se hace imperante que salgan las rutas alimentadoras “porque hay quienes tenemos que caminar hasta media hora para salir de los barrios hasta una estación para alcanzar un bus”.



Entre tanto, Metrocali analizará si la próxima semana se pueden habilitar nuevas rutas para atender sectores críticos de la ciudad, como la Troncal de Aguablanca, Calle 5 y Carrera 15 y así, poco a poco, recuperar algo más de los 2.000 pasajeros que se estima se están movilizando hoy en día en el MÍO.

La puesta a punto de la infraestructura del sistema de transporte masivo aún no tiene fecha de inicio, pero se estima que podría costar hasta $80.000 millones. Jorge Orozco / El País

Ruta E21, la única en servicio

Actualmente Metrocali solo ha habilitado una ruta para prestar el servicio del MÍO sobre corredores principales: la E21.



Esta ruta funciona de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sin costo hasta este viernes. Desde este sábado el viaje costará $2200.



La ruta E21 cubre las estaciones Álamos, Vipasa, Prados del Norte, Américas, Versalles, Ermita, Centro, San Pedro. Así como el corredor de la Calle 5, donde recoge y deja pasajeros en Estadio, Tequendama y Unidad Deportiva.