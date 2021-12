"Comportamiento fue ejemplar": balance de las autoridades tras el festejo por el título del Cali

Las autoridades locales dieron un balance positivo de los operativos realizados en la capital del Valle por motivo de la celebración del Deportivo Cali, que en la noche de este miércoles se consagró campeón de la Liga de fútbol colombiana.



Al respecto, el secretario de seguridad, Carlos Soler, informó que aunque en el marco de la celebración fue necesario tomar algunas medidas como cerrar el Túnel Mundialista para evitar algún tipo de bloqueo en ese punto, durante el termino del partido y hasta la madrugada de este jueves "no hubo escándalos, no hubo daños, no hubo peleas. El comportamiento fue ejemplar".



"Estamos muy complacidos, el comportamiento fue espectacular. Estábamos preocupados, se activó un dispositivo porque sabíamos que iba a haber un estallido de júbilo si ganaba el Cali. Pero después de casi 10.000 personas dando vueltas en la ciudad y de cerca de 5.000 en la sede del equipo, tuvimos un comportamiento ejemplar demostrando que primó la cultura y la educación", manifestó el Secretario.



De acuerdo con lo detallado por la Policía, en el marco del festejo de los hinchas fueron cubiertos catorce puntos catalogados como críticos, donde más de 1.172 uniformados velaron por la seguridad de todos los ciudadanos que salieron a reunirse para ver el encuentro futbolístico y, posteriormente, a celebrar la victoria de los verdiblancos.



El secretario @CarlosSolerP entregó un balance positivo sobre el comportamiento ciudadano y el orden público tras el campeonato alcanzado por @AsoDeporCali. La activación del PMU y cerrar el Túnel Mundialista, fueron algunas medidas de las autoridades para preservar la seguridad. pic.twitter.com/ZmeyENk1rE — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) December 23, 2021



El general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, detalló que los uniformados estuvieron distribuidos en los cuatro principales lugares de concentración de la hinchada que fueron la sede Alex Gorayeb del Deportivo Cali donde hubo cerca de 4.000 personas y la Carrera 66 con Pasoancho donde se reunieron cerca de 2.500 caleños.



Otras zonas de la ciudad donde hubo operativos fueron el Parque de los Gemelos donde había cerca de 1.500 personas, la Calle 84 con 4N donde hubo 900 personas. La jornada terminó con la intervención de 75 caravanas de motocicletas y vehículos que recorrieron la capital del Valle y en las que participaron aproximadamente 10.300 personas.



El General detalló que, a pesar de que se atendieron 1.562 llamadas al 123, de las cuales 143 fueron por riña, 179 por exceso de ruido y 76 de violencia intrafamiliar, el comportamiento de los hinchas que salieron a festejar fue positivo.



"Si bien la celebración por parte de los caleños fue hasta las 5:00 a.m., podemos decir que el comportamiento de los hinchas del Deportivo Cali fue apropiado para la magnitud del evento", dijo el general León.