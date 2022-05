¿Cómo va la ejecución del Plan de Desarrollo de Cali? Lo que dicen las cifras de la Alcaldía

El Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023, después de dos años de haberse aprobado, avanza en el 44,3 % de ejecución, según un informe publicado por la Unidad de Acción Vallecaucana en alianza con Propacífico y los programas Cali Cómo Vamos y Cali visible, este último de la Universidad Javeriana.



En el documento se indica que las dos dimensiones del Plan de Desarrollo relacionadas a temas económicos y ambientales se encuentran por debajo del 40 % de ejecución: Cali inteligente por la vida, con el 35,4 %, y Territorio sustentable, con el 31,3 %.



En lo que concierne al 2021, se habrían dejado de invertir $358.972 millones, correspondientes al 10 % de ejecución que se tenía proyectada.

La Alcaldía Distrital ejecutó $ 3.1 billones en el 2021, el 90 % del presupuesto que había disponible para inversión durante esta vigencia. La ejecución tuvo un cumplimiento de metas del 77 %.

Sin embargo, organismos como los departamentos administrativos de Contratación Pública, Control Disciplinario Interno y Control Interno, así como el Instituto Popular de Cultura registraron el 100 % en el desarrollo de sus metas.



A estas entidades las siguen la Secretaría de Salud con el 97,8 % y la Secretaría del Deporte con el 97,4 %. Los organismos más críticos en este aspecto son la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios y el Dagma, que no llegaron, ni siquiera, al 45 % de ejecución (estos datos con corte al 31 de diciembre del 2021).



Adicionalmente, en el informe se identificó que hay algunas dependencias con grandes brechas entre el presupuesto invertido y el avance real de sus proyectos, estas son: la Secretaría de Infraestructura, con una ejecución presupuestal del 94 % y un avance físico del 18,5 %; la Secretaría de Educación, que ejecutó el 94 % y avanzó en un 31,4 %, y el Dagma, ejecución del 87,1 % y avance del 33,4 %.



En cuanto a los programas que desarrolla la Alcaldía, los correspondientes a Cali Afro, Conectividad ecológica y recuperación de coberturas verdes, reducción de la huella ecológica, saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales están por debajo del 40 % de su cumplimiento.



Por último, la Unidad de Acción Vallecaucana y las demás organizaciones señaladas en el documento hicieron un llamado a la Administración para que cumpla, de manera juiciosa, con el Plan de Desarrollo, puesto que en el 2021 se habrían invertido más de $ 12 mil millones que no estaban programados para esta vigencia.