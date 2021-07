Natalia Moreno Quintero

“Implementar el toque de queda dependerá de cómo se desarrollen los eventos del 20 de julio, y también si debamos anticiparlo antes de esa fecha o ampliarlo. En caso de que se requiera, no dudaremos en tomar esa decisión”.



Así como fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a las precauciones que tendrán las autoridades a propósito de las manifestaciones programadas para el próximo martes. Además, aseguró que sí regirá Ley Seca.



“Esta es una medida que iniciará a las 7:00 de la noche del lunes hasta las hasta las 5:00 de la madrugada del martes, un horario que también aplicará para la noche de ese mismo martes hasta el amanecer del miércoles”, anotó el mandatario.



Sobre la programación conocida hasta ahora del próximo martes, se espera que haya una marcha que empiece a las 9:00 a.m. en la Plazoleta de San Francisco con destino al Parque de las Banderas. Y también se espera una manifestación sobre la Autopista Simón Bolívar con Carrera 39.

​

Por otro lado, la Alcaldía emitirá una serie de decretos para evitar el traslado de pipetas de gas, escombros y residuos sólidos, con el fin de evitar problemas de seguridad en las vías de Cali.



De acuerdo con Ospina, “la ciudad no se puede agotar ni restringir desde ya las actividades nocturnas o de comida cuando hemos tenido una dificultad económica tan impactante. De alguna manera pienso que tomar la decisión de un toque de queda desde ya es agresivo en términos de contener dinámicas que ya vienen funcionando y es caer en la idea de dejar llenar de pánico”.



El Mandatario aseguró que también orientaron tanto a la Fiscalía Seccional Cali como la Fuerza Pública a que adelanten tareas de inteligencia como prevención frente a sujetos que quieran hacer daño a la ciudad mediante actos vandálicos, saqueos o hechos de carácter terrorista.



Por ende, estas entidades tratarán de identificar los corredores por donde trasladen elementos de organizaciones criminales que quieran infiltrar la protesta social.



“Hemos orientado usar cualquier tipo de fuerza en el caso de que existiese una situación de hecho y que debe estar claramente determinada de uso no letal, con proporcionalidad y entendiendo que los derechos humanos deben ser protegidos. Vamos a mantener un chat para retro alimentándonos sobre cualquier tipo de info”, explicó Ospina.

Le puede interesar: Gobernación implementará cierre de fronteras en el Valle desde este viernes 16 de julio



Frente a estos anuncios, el concejal Roberto Rodríguez aseguró que el Alcalde no debe esperar a los eventos de la semana entrante para decretar el toque de queda, sino que debe ser una decisión que deje en firme desde ya y que se alinie con la restricción aplicada por la Gobernación para 40 municipios del Valle.



“Ese toque de queda debe ser materia de prevención, de evitar la destrucción de la propiedad pública y privada. Si el Valle decretó la medida, ¿qué pasará con Cali, que fue la ciudad más azotada durante el paro? Deberíamos acogernos al mandato del departamento en demostración de que somos un equipo”, opinó el cabildante.



Por su parte, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, destacó: “Para nosotros será muy importante la articulación con los municipios vecinos, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los bloqueos se dieron en las vías que comunican a Cali por Paso del Comercio o Juanchito, pero también la vía hacia Buga o todo el sector de Rozo”.



Escobar enfatizó que mientras todavía se avanza en las vías de diálogo, exhortó a los manifestantes a protestar pacíficamente, pero sin vulnerar el derecho de los demás, incluso el de la movilidad. “Estamos compartiendo información entre Policía Metropolitana y del Valle, dado que les compete la articulación para proteger esas vías. Por ahora no hay información que conlleve a algún acto vandálico contra peajes”, anotó el Alcalde de Palmira.

Piden reforzar seguridad del MÍO

Salvo que las autoridades detecten alguna información que revele una posible afectación al Sistema Masivo durante la protestas del próximo martes, el MÍO funcionara de manera normal, según afirmó el alcalde Ospina.



Sin embargo, las empresas operadores le solicitaron a la Administración un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de evaluar el riesgo al que se exponen estaciones y buses del MÍO.



“Se busca que se tomen acciones preventivas que eviten la presencia de factores de desestabilización en las jornadas de manifestaciones anunciadas, garantizando de esta manera que los usuarios, empleados y bienes del Masivo no resulten afectados”, señala un comunicado firmado por los operadores.

Cierran fronteras del Valle

Según anunció la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, desde ayer a las 12:00 a.m. hasta la medianoche jueves fueron cerradas todas las fronteras terrestres con el Valle.



A esto se suma el toque de queda y Ley Seca que regirán “a partir del lunes a las 7:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m., y volvemos a restablecerlo el martes a las 7:00 p.m. hasta el miércoles a las 5:00 a.m., tanto toque de queda. Esto es una medida que nos ha pedido la misma comunidad”.