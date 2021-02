¿Cómo hacerle frente a la ansiedad?, Testigos de Jehová entregan herramientas prácticas

Andrés Camilo Osorio

La pandemia ha logrado afectar no solo la salud física de la población, también la salud mental se ha visto impactada en todo el mundo.



Ante esto, para contrarrestar la ansiedad generada por las múltiples consecuencias del Covid-19, a través del sitio web oficial de Testigos de Jehová, habilitaron explicaciones de métodos prácticos para sobrellevar el impacto emocional.

“Desde el estallido de la pandemia, muchos han sentido que su vida se les escapa de las manos. El material de jw.org ayuda a personas de todas las edades y procedencias a controlar con éxito sus sentimientos mediante el uso de la sabiduría eterna que se encuentra en la Biblia”, indicó Julián Córdoba, portavoz de los Testigos de Jehová.



Para ayudar a abordar esta situación, el sitio oficial de internet de los testigos de Jehová, jw.org, presenta un video titulado Cuando un virus ataca, aprende a defenderte. Se trata de una explicación de tres minutos a modo de 'pizarra animada', que ofrece a las familias métodos

prácticos para sobrellevar el impacto emocional de la pandemia, así como su incidencia en nuestra predisposición espiritual.



De esta manera, por medio de un total de 10 artículos y materiales didácticos, totalmente gratuitos, buscan ofrecer ayuda espiritual para sobrellevar la situación.

“Hoy en día no solamente es el tema del contagio, sino que está también la parte emocional, y se sintió más el año pasado en la cuarentena. El hecho de no hacer las actividades cotidianas, perder ingresos, perder empleos, eso hace que las personas se preocupen. En estos artículos encontrarán consejos para poner en práctica y sobrellevar las angustias, así no tomar decisiones apresuradas”, expresó Córdoba.

Cabe recordar que, respecto a la salud mental y desde principios de la pandemia en Colombia en el 2020, el Ministerio de Salud anunció que ya había “afectaciones en el talento humano en salud, en las personas con Covid-19 y sus familias y en la población general por el temor, la angustia y la ansiedad que genera la enfermedad o por afrontar el aislamiento”, añadió.

Y agregó que por eso, desde los Testigos de Jehová recomendaron algunos tips espirituales para hacer frente a la ansiedad.



“Poner límite al tiempo que dedica a ver o escuchar malas noticias; tener horas fijas para levantarse, comer, e irse a dormir; hacer suficiente ejercicio, ayudar a quien lo necesite, entre otras”, comentaron.